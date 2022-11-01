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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили шесть Shahed-136 – командование Воздушных сил

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ВСУ сбили дроны прошлой ночью
ВСУ сбили дроны прошлой ночью
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинские военные 1 ноября сбили шесть иранских беспилотников Shahed-136, которыми Россия атаковала Украину. Об этом в Telegram сообщил пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Ночью сбиты три дрона-камикадзе Shahed-136, атаковавшие Украину с северо-восточного направления в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Три Shahed-136 сбиты подразделениями территориальной обороны на Полтавщине, еще три – истребительной авиацией Воздушных сил ВСУ в Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".

По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов. По его информации, к 22 октября оккупанты применили в Украине 330 Shahed-136 (примерно 220 были сбиты). Воздушные силы ВСУ 23 октября уточнили, что сбито на тот момент было 273 иранских дрона.

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника. К примеру, за сутки 26 октября ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, ПВО, беспилотники, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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