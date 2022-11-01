В Полтавской области четыре российских дрона упали на гражданские объекты – глава ОВА

"Над Полтавской областью вражеские БПЛА. Три из них сбили. Еще несколько фиксируют над областью", – написал он.
Позже Лунин сообщил, что четыре дрона упало на гражданские объекты.
"На месте работают спасатели и тушат пожар, предварительно жертв нет", – сообщил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 31 октября российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу.
Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них били сбиты. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.
Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.