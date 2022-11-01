В Полтавской области четыре российских дрона упали на гражданские объекты – глава ОВА

Лунин сообщил, что, по предварительным данным, жертв нет Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) / Telegram

"Над Полтавской областью вражеские БПЛА. Три из них сбили. Еще несколько фиксируют над областью", – написал он.

Позже Лунин сообщил, что четыре дрона упало на гражданские объекты.

"На месте работают спасатели и тушат пожар, предварительно жертв нет", – сообщил глава ОВА.

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