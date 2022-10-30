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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В иранском беспилотнике Mohajer-6 нашли деталь, произведенную в Украине – ГУР

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Три четверти всех комплектующих в этом беспилотнике американские, рассказали в ГУР Минобороны Украины
Три четверти всех комплектующих в этом беспилотнике – американские, рассказали в ГУР Минобороны Украины
Скриншот: Військове телебачення України

В иранском беспилотнике Mohajer-6, который был сбит украинскими защитниками, обнаружили деталь украинского производства. Об этом представитель Главного управления разведки рассказал Военному телевидению Украины.

В сюжете, который вышел 29 октября, рассказывают о Mohajer-6 и о том, что сотрудники ГУР разобрали сбитый дрон на детали, исследовали их нашли подтверждения его иранского происхождения. В частности, на комплектующих обнаружили надпись на фарси. 

"Три четверти всех комплектующих составляют американские комплектующие. Есть комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии. Есть даже украинского производства. Один компонент, но он есть. Сейчас наши службы выясняют, как он мог туда попасть", – сказал сотрудник разведки. 

Какая именно деталь была сделана в Украине, в сюжете не рассказали, но отметили, что все детали – "совершенно гражданские и купить их может любой". 

"Именно из-за этого Mohajer проигрывает конкурентам по характеристикам, но все же летает и несет под крыльями бомбы", – отметили авторы сюжета. 

Этот многоцелевой иранский БПЛА Mohajer-6 украинские защитники посадили 23 сентября, беспилотник упал в Черное море вблизи Одессы. Как рассказал представитель ГУР, обломок украинской ракеты повредил двигатель БПЛА. Тот упал, но не развалился на части, и был захвачен украинскими военными. 

Mohajer-6 предназначен для ведения разведки, наблюдения и огневого поражения. Он способен нести до четырех высокоточных боеприпасов, его максимальный вес при взлете – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, а дальность полета – до 200 км. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Одесса, Япония, Швеция, Австрия, Черное море, боеприпасы, беспилотники, ГУР Минобороны Украины, море
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