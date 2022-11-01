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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над Днепропетровской областью сбили три дрона-камикадзе – глава ОВА

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Резниченко отметил, что дроны сбили военные воздушного командования "Восток"
Резниченко отметил, что дроны сбили военные воздушного командования "Восток"
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Над Днепропетровской областью сбили три российских дрона-камикадзе. Об этом сообщил в Telegram 1 ноября глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Крутые новости от наших защитников неба. Военные воздушного командования "Восток" ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе", – сообщил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".

По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов. По его информации, к 22 октября оккупанты применили в Украине 330 Shahed-136 (примерно 220 были сбиты). Воздушные силы ВСУ 23 октября уточнили, что сбито на тот момент было 273 иранских дрона.

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника. К примеру, за сутки 26 октября ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ПВО, беспилотники, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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