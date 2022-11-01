Авиация ВСУ 31 октября нанесла 14 ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

"Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.
Также за сутки на разных направлениях подразделения противовоздушной обороны сбили четыре российских вертолета, два беспилотника и 45 крылатых ракет.
"Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских оккупантов", – сообщили в Генштабе.
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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 31 октября, составили около 71 820 военных, 2686 танков, 275 самолетов, 253 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".