Авиация ВСУ 31 октября нанесла 14 ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Авиация ВСУ поразила районы сосредоточения вооружения и техники, опорные пункты и позиции комплексов ПВО оккупантов Фото: EPA

"Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.

Также за сутки на разных направлениях подразделения противовоздушной обороны сбили четыре российских вертолета, два беспилотника и 45 крылатых ракет.

"Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских оккупантов", – сообщили в Генштабе.

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