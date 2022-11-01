Бульвар Шоубиз
 
01 ноября, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Защищающий Украину 44-летний экс-участник "Дизель Шоу" Иваница рассказал, почему женился во время войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Иваница: У меня были отношения с девушкой Ланой. Я долго к ней подбивал клинья
Иваница: У меня были отношения с девушкой Ланой. Я долго к ней подбивал клинья
Фото: Дизель Шоу / Facebook

Украинский актер, сценарист, в прошлом участник "Дизель шоу" Олег Иваница, который с 24 февраля защищает Украину в составе ВСУ, в интервью интернет-изданию "ГОРДОН" рассказал, что женился три месяца назад.

"Я женился во время войны, и уже три месяца как женат. Это произошло в июне. У меня были отношения с девушкой Ланой. Я долго к ней подбивал клинья, она же была холодной ко мне. После вторжения мы начали чаще общаться, переписываться, потом встретились, снова загорелись и поженились", – признался 44-летний Иваница.

Актер рассказал, что встречается с женой во время коротких увольнений.

Контекст:

Актер Иваница в 2018 году покинул проект "Дизель Студио". Это случилось после гибели его коллеги Марины Поплавской. Иваница заявил, что не видит себя в этом шоу без нее.

После нападения РФ на Украину Иваница пошел в тероборону Киева, позже принес присягу и теперь является солдатом Вооруженных сил Украины с позывным Диез.

От предыдущих отношений у актера есть сын и дочь.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: свадьба, война России против Украины, семья, Дизель Шоу, Олег Иваница
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального
  Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: Утро 31 октября. В учебнике истории будет абзац, как "вторая фейковая армия мира отчаянно воевала с водонапорными башнями и проиграла"
Военный дневник харьковчанки Гин: Утро 31 октября. В учебнике истории будет абзац, как "вторая фейковая армия мира отчаянно воевала с водонапорными башнями и проиграла"
Прилеты по объектам инфраструктуры, раненые люди, отключения света и воды, 44 сбитых ракеты. Итоги утренних атак по Украине 31 октября
Прилеты по объектам инфраструктуры, раненые люди, отключения света и воды, 44 сбитых ракеты. Итоги утренних атак по Украине 31 октября
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Защищающий Украину 44-летний экс-участник "Дизель Шоу" Иваница рассказал, почему женился во время войны
Защищающий Украину 44-летний экс-участник "Дизель Шоу" Иваница рассказал, почему женился во время войны
Елена ПОСКАННАЯ
Стало известно, где после бегства Собчак из России находится ее муж – российский режиссер Богомолов
Стало известно, где после бегства Собчак из России находится ее муж – российский режиссер Богомолов
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото
Бессонова спустя два года после рождения первенца во второй раз стала матерью
Бессонова спустя два года после рождения первенца во второй раз стала матерью
"Интересно, радуется ли этому разводу его первая жена". Коллега Остапчука публично обратился к ведущему
"Интересно, радуется ли этому разводу его первая жена". Коллега Остапчука публично обратился к ведущему
"Мне очень страшно". Малахова высказалась о ненависти к врагам
"Мне очень страшно". Малахова высказалась о ненависти к врагам
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет
"Зачем этот спектакль с Мишей?" Дорофеева прокомментировала слухи о романе с Позитивом после его заявления о своей новой девушке
"Зачем этот спектакль с Мишей?" Дорофеева прокомментировала слухи о романе с Позитивом после его заявления о своей новой девушке
Бывший зять Пугачевой помогает деньгами российским оккупантам
Бывший зять Пугачевой помогает деньгами российским оккупантам
Ефросинина: Когда читаю, что уничтожено много русских солдат, испытываю счастье. Уничтожение оккупанта – сохранение украинских жизней
Ефросинина: Когда читаю, что уничтожено много русских солдат, испытываю счастье. Уничтожение оккупанта – сохранение украинских жизней
Поддержавший войну шахматист Карпов находится в коме. Его нашли в состоянии опьянения возле здания Госдумы – российские СМИ
Поддержавший войну шахматист Карпов находится в коме. Его нашли в состоянии опьянения возле здания Госдумы – российские СМИ
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео
В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык
В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 