Защищающий Украину 44-летний экс-участник "Дизель Шоу" Иваница рассказал, почему женился во время войны

Иваница: У меня были отношения с девушкой Ланой. Я долго к ней подбивал клинья Фото: Дизель Шоу / Facebook

"Я женился во время войны, и уже три месяца как женат. Это произошло в июне. У меня были отношения с девушкой Ланой. Я долго к ней подбивал клинья, она же была холодной ко мне. После вторжения мы начали чаще общаться, переписываться, потом встретились, снова загорелись и поженились", – признался 44-летний Иваница.

Актер рассказал, что встречается с женой во время коротких увольнений.