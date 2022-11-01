Защищающий Украину 44-летний экс-участник "Дизель Шоу" Иваница рассказал, почему женился во время войны

"Я женился во время войны, и уже три месяца как женат. Это произошло в июне. У меня были отношения с девушкой Ланой. Я долго к ней подбивал клинья, она же была холодной ко мне. После вторжения мы начали чаще общаться, переписываться, потом встретились, снова загорелись и поженились", – признался 44-летний Иваница.
Актер рассказал, что встречается с женой во время коротких увольнений.
Актер Иваница в 2018 году покинул проект "Дизель Студио". Это случилось после гибели его коллеги Марины Поплавской. Иваница заявил, что не видит себя в этом шоу без нее.
После нападения РФ на Украину Иваница пошел в тероборону Киева, позже принес присягу и теперь является солдатом Вооруженных сил Украины с позывным Диез.
От предыдущих отношений у актера есть сын и дочь.