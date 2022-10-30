Актер Иваница: После Нового года знакомый говорит: "Какие планы на войну?" И я ответил, что пойду воевать. Как задумал – так и поступил

По словам актера, накануне нападения России на Украину он понимал, что будет война.

"Накануне вторжения я был в Киеве, жил, работал и пытался восстановить свой военный билет. Потому что понимал: к сожалению, орки, скорее всего, пойдут. Это ощущение возникло еще тогда, когда [президент РФ Владимир] Путин написал статью об одном народе. Я понял, что будет война, – рассказал он. – В начале года я задался вопросом восстановления военного билета и успел его сделать как раз 23 февраля. 24 февраля я полностью проспал. Проснулся и увидел какое-то сумасшедшее сообщение на телефоне. Тогда слово "началось" приобрело такую страшную окраску. И пошел в военкомат".

Иваница отметил, что не получает удовольствие от какой-либо агрессии, последний раз дрался очень давно, но "когда на тебя нападают, нет выбора".

"У меня после Нового года была интересная встреча со старым знакомым, и он говорит: "Ну что, какие планы на войну?" И я ответил, что не побоюсь и пойду воевать. В этом плане я себе поставил плюсик: как задумал – так и поступил. К счастью", – подчеркнул он.

Он признался, что не жалеет о своем решении.

"Я не так давно понял, что нам всем жалеть не о чем. Нас могли либо захватить, причем почти всю Украину, либо мы устояли бы. Если бы нас захватили, везде началась бы такая партизанская война, что орки стали бы жестко мстить мирному населению. К сожалению, это были бы Ирпень, Буча, но умноженные на всю территорию Украины. И плюс мы стали бы частью этого оркостана, на который Запад наложил бы санкции. Нам совершенно не о чем жалеть, у нас все сложилось, наверное, лучшим образом. Мы должны каждый день радоваться. Поэтому я не жалею, что ушел в ВСУ", – заявил он.

Актер Иваница: Умом я понимал, что будет война, а эмоции говорили: такого не может быть. Читайте полное интервью