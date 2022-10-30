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30 октября, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-участник "Дизель-шоу" Иваница: За время службы немного мышц наросло, но жирка не уменьшилось. У нас обеспечение на приличном уровне

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Иваница: Очень трудно похудеть, потому что обеспечение на достаточно приличном уровне, волонтеры помогают
Иваница: Очень трудно похудеть, потому что обеспечение на достаточно приличном уровне, волонтеры помогают
Фото: O_ivanytsia / Instagram

Украинский актер, сценарист, в прошлом участник "Дизель шоу" Олег Иваница, который с 24 февраля защищает Украину в составе ВСУ, в интервью интернет-изданию "ГОРДОН" рассказал о своем питании на фронте.

"Похудел ли я за эти месяцы? Нет, к сожалению! Представляете, немного мышц наросло, но жирка не уменьшилось. Потому что нас так кормят, что иногда невозможно не переедать. Я не набрал критично. Но я надеялся сбросить вес. В первые месяцы так и было. Но когда основная нервозность критическая ушла, вес стал возвращаться,  признался он. – Очень трудно похудеть, потому что обеспечение на достаточно приличном уровне, волонтеры помогают. В настоящее время есть и бананы, и яблоки. Не постоянно, но с нормальной периодичностью".

Он отметил, что обычно вместе с побратимами питаются тем, что сами приготовят. В основном это борщ и каши.

"Побратимчик заскучал по голубцам – бац, накрутили голубцов, насколько смогли. Они получились ленивые, но зато голубцы. Нам выдают продукты на расположение, и мы готовим поочередно", – добавил артист.

Актер Иваница: Умом я понимал, что будет война, а эмоции говорили: такого не может быть. Читайте полное интервью

Контекст:

Актер Иваница в 2018 году покинул проект "Дизель Студио". Это случилось после гибели его коллеги Марины Поплавской. Иваница заявил, что не видит себя в этом шоу без нее.

После нападения РФ на Украину Иваница пошел в тероборону Киева, позже принес присягу и теперь является солдатом Вооруженных сил Украины с позывным Диез.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: война России против Украины, Олег Иваница, питание
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