Экс-участник "Дизель-шоу" Иваница: За время службы немного мышц наросло, но жирка не уменьшилось. У нас обеспечение на приличном уровне

"Похудел ли я за эти месяцы? Нет, к сожалению! Представляете, немного мышц наросло, но жирка не уменьшилось. Потому что нас так кормят, что иногда невозможно не переедать. Я не набрал критично. Но я надеялся сбросить вес. В первые месяцы так и было. Но когда основная нервозность критическая ушла, вес стал возвращаться, – признался он. – Очень трудно похудеть, потому что обеспечение на достаточно приличном уровне, волонтеры помогают. В настоящее время есть и бананы, и яблоки. Не постоянно, но с нормальной периодичностью".

Он отметил, что обычно вместе с побратимами питаются тем, что сами приготовят. В основном это борщ и каши.

"Побратимчик заскучал по голубцам – бац, накрутили голубцов, насколько смогли. Они получились ленивые, но зато голубцы. Нам выдают продукты на расположение, и мы готовим поочередно", – добавил артист.

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