Актер Иваница о службе в ВСУ: Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать

"Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать. Мы часто меняем позиции. Приезжаешь на новое место – и по-любому нужно копать. Но все в рамках того, что ты можешь сделать. Нет каких-то гиперистощений, по-моему", – признался он.
По словам актера, ему отчасти помогает то, что в мирной жизни он занимался спортом.
Актер Иваница: Умом я понимал, что будет война, а эмоции говорили: такого не может быть. Читайте полную версию интервью
Актер Иваница в 2018 году покинул проект "Дизель Студио". Это случилось после гибели его коллеги Марины Поплавской. Иваница заявил, что не видит себя в этом шоу без нее.
После нападения РФ на Украину Иваница пошел в тероборону Киева, позже принес присягу и теперь является солдатом Вооруженных сил Украины с позывным Диез.