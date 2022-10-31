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31 октября, 2022
 
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Актер Иваница о службе в ВСУ: Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать

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Иваница: Мы часто меняем позиции. Приезжаешь на новое место и по-любому нужно копать
Иваница: Мы часто меняем позиции. Приезжаешь на новое место – и по-любому нужно копать
Фото: O_ivanytsia / Instagram

Украинский актер, сценарист, в прошлом участник "Дизель шоу" Олег Иваница, который с 24 февраля защищает Украину в составе ВСУ, в интервью интернет-изданию "ГОРДОН" рассказал, что считает для себя самым тяжелым в военной жизни.

"Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать. Мы часто меняем позиции. Приезжаешь на новое место – и по-любому нужно копать. Но все в рамках того, что ты можешь сделать. Нет каких-то гиперистощений, по-моему", – признался он.

По словам актера, ему отчасти помогает то, что в мирной жизни он занимался спортом.

Актер Иваница: Умом я понимал, что будет война, а эмоции говорили: такого не может быть. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Актер Иваница в 2018 году покинул проект "Дизель Студио". Это случилось после гибели его коллеги Марины Поплавской. Иваница заявил, что не видит себя в этом шоу без нее.

После нападения РФ на Украину Иваница пошел в тероборону Киева, позже принес присягу и теперь является солдатом Вооруженных сил Украины с позывным Диез.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: ВСУ, актер, война России против Украины, Олег Иваница
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