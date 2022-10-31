Актер Иваница о службе в ВСУ: Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать

Иваница: Мы часто меняем позиции. Приезжаешь на новое место – и по-любому нужно копать Фото: O_ivanytsia / Instagram

"Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать. Мы часто меняем позиции. Приезжаешь на новое место – и по-любому нужно копать. Но все в рамках того, что ты можешь сделать. Нет каких-то гиперистощений, по-моему", – признался он.

По словам актера, ему отчасти помогает то, что в мирной жизни он занимался спортом.

Актер Иваница: Умом я понимал, что будет война, а эмоции говорили: такого не может быть. Читайте полную версию интервью