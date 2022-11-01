"Стратегия Москвы по сеянию страха не сработает". Глава Евросовета осудил ракетные обстрелы Россией Украины 31 октября

"Осуждаю самым решительным образом российские ракетные удары по Киеву и объектам критической инфраструктуры в других регионах. Стратегия Москвы по сеянию страха не сработает", – написал он.
Мишель подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Condemn in the strongest possible terms Russia’s missile strikes against Kyiv and critical infrastructures in other regions.— Charles Michel (@CharlesMichel) October 31, 2022
Moscow’s strategy of sowing fear will not work.
We will continue to stand by #Ukraine for as long as it takes.
Утром 31 октября российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу.
Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них били сбиты. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.
Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.