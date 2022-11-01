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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стратегия Москвы по сеянию страха не сработает". Глава Евросовета осудил ракетные обстрелы Россией Украины 31 октября

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Мишель подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Мишель подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Фото: EPA

Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил массированный российский ракетный обстрел Украины 31 октября. Об этом он написал в Twitter.

"Осуждаю самым решительным образом российские ракетные удары по Киеву и объектам критической инфраструктуры в других регионах. Стратегия Москвы по сеянию страха не сработает", – написал он.

Мишель подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 31 октября российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу.

Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них били сбиты. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.

Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, война России против Украины, ракеты, Шарль Мишель
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