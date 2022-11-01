"Стратегия Москвы по сеянию страха не сработает". Глава Евросовета осудил ракетные обстрелы Россией Украины 31 октября

Мишель подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется Фото: EPA

"Осуждаю самым решительным образом российские ракетные удары по Киеву и объектам критической инфраструктуры в других регионах. Стратегия Москвы по сеянию страха не сработает", – написал он.

Мишель подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)