Сумская ОВА об обстрелах области с территории РФ: Враг выпустил почти сотню снарядов и мин, вел огонь по шести общинам, есть раненый

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, враг выпустил по приграничным территориям региона почти сотню снарядов и мин.

"Шалыгинская община: окрестности одного из пограничных сел россияне обстреляли из минометов. Всего было 17 взрывов. Без разрушений. Великописаревская община: тоже минометный обстрел с территории России по приграничью (12 приходов). Осколками повредило гражданский автомобиль, – написал руководитель Сумской ОВА. – Юнаковскую общину россияне обстреляли дважды. Днем более часа здесь продолжался артиллерийский обстрел из САУ (20 приходов). Вечером россияне продолжили бить из САУ. Плюс еще 17 приходов. Повреждена энергосистема".

Новослободскую общину оккупанты обстреляли из минометов, продолжил Живицкий.

"Повреждены два дома мирных жителей. Один человек ранен, в больнице. И в одном из хозяйств осколками убило коня", – рассказал глава ОВА.

Глуховскую общину россияне обстреляли из РСЗО – 15 приходов, обошлось без разрушений, добавил Живицкий.

"Миропольская община: по окрестностям одного из сел с 20.00 велся минометный обстрел (10 приходов). По состоянию на 21.00 обстрел продолжился", – подчеркнул руководитель Сумской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)