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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сумская ОВА об обстрелах области с территории РФ: Враг выпустил почти сотню снарядов и мин, вел огонь по шести общинам, есть раненый

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Новослободскую общину оккупанты обстреляли из минометов, отметил Живицкий
Новослободскую общину оккупанты обстреляли из минометов, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска за день 1 ноября обстреляли территорию шести общин в Сумской области – Шалыгинской, Великописаревской, Юнаковской, Новослободской, Глуховской и Миропольской (по состоянию на 21.30).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, враг выпустил по приграничным территориям региона почти сотню снарядов и мин.

"Шалыгинская община: окрестности одного из пограничных сел россияне обстреляли из минометов. Всего было 17 взрывов. Без разрушений. Великописаревская община: тоже минометный обстрел с территории России по приграничью (12 приходов). Осколками повредило гражданский автомобиль, – написал руководитель Сумской ОВА. – Юнаковскую общину россияне обстреляли дважды. Днем более часа здесь продолжался артиллерийский обстрел из САУ (20 приходов). Вечером россияне продолжили бить из САУ. Плюс еще 17 приходов. Повреждена энергосистема".

Новослободскую общину оккупанты обстреляли из минометов, продолжил Живицкий.

"Повреждены два дома мирных жителей. Один человек ранен, в больнице. И в одном из хозяйств осколками убило коня", – рассказал глава ОВА.

Глуховскую общину россияне обстреляли из РСЗО – 15 приходов, обошлось без разрушений, добавил Живицкий.

"Миропольская община: по окрестностям одного из сел с 20.00 велся минометный обстрел (10 приходов). По состоянию на 21.00 обстрел продолжился", – подчеркнул руководитель Сумской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02v4aiixbLU59Dm9q5mXa1TQAS4wJX4vW23AXuDjr9k81Phm8RPwDZe3ErsfvvJeF2l

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Так, 30 октября в результате обстрела оккупантов гражданская женщина получила ранение.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, больница, РСЗО, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Глухов, Сумская ОГА, взрывы, разрушения, автомобиль, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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