Оккупанты ведут наступление на трех направлениях, за сутки ВСУ отразили 12 атак – Генштаб

"За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области", – сообщили в Генштабе.

В сводке отмечается, что враг обстреливает подразделения сил обороны вдоль линии столкновения, оборудует рубежи на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку и продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки россияне нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огнем оказались районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.

Так, враг обстреливал:

на северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запсилье и Александровка Сумской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запсилье и Александровка Сумской области; на слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Милово, Старица, Стрелечья, Ветеринарное, Уды и Чугуновка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Милово, Старица, Стрелечья, Ветеринарное, Уды и Чугуновка; на купянском и лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надия, Невское, Ямполовка и Терны;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надия, Невское, Ямполовка и Терны; на бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Зеленополье и Майорск;

– из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Зеленополье и Майорск; на авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка; на новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времовка, Нескучное и Парасковеевка;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времовка, Нескучное и Парасковеевка; на запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Зализничное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Червоное;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Зализничное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Червоное; на южнобужском направлении под огонь попали районы более 18 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От обстрелов из РСЗО противника пострадали город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.

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