Под Волновахой уничтожена база кадыровцев – Андрющенко

Андрющенко отметил, что после взрывов оккупационные пропагандисты стали заявлять, что якобы была атакована "гражданская дорога".

"Откровенное вранье. Дорога из Мариуполя на Донецк используется для перевозки военной техники ежедневно. Как из России, так и с крымского направления. Более того, оккупанты как и всегда спокойно паркуют на ночь военные грузовики с боекомплектом прямо во дворах гражданских", – добавил советник.

Позднее он уточнил данные об ударе по оккупантам и их технике.

"По Волновахе. Наши источники говорят, что было попадание отель "Ахтамар" по трассе Мариуполь – Донецк, где расположились кадыровцы. Обезврежено около 10 единиц военной техники. Ждем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины", – добавил Андрющенко.