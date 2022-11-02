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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Волновахой уничтожена база кадыровцев – Андрющенко

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Под Волновахой разрушена база кадыровцев, заявил Андрющенко
Под Волновахой разрушена база кадыровцев, заявил Андрющенко
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Вооруженные силы Украины нанесли удар по базе кадыровцев в отеле "Ахтамар", расположенном по трассе "Мариуполь – Донецк" в районе оккупированного города Волноваха Донецкой области. Об этом сообщил 1 ноября в Telegram советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко.

Андрющенко отметил, что после взрывов оккупационные пропагандисты стали заявлять, что якобы была атакована "гражданская дорога".

"Откровенное вранье. Дорога из Мариуполя на Донецк используется для перевозки военной техники ежедневно. Как из России, так и с крымского направления. Более того, оккупанты как и всегда спокойно паркуют на ночь военные грузовики с боекомплектом прямо во дворах гражданских", – добавил советник.

Позднее он уточнил данные об ударе по оккупантам и их технике.

"По Волновахе. Наши источники говорят, что было попадание отель "Ахтамар" по трассе Мариуполь – Донецк, где расположились кадыровцы. Обезврежено около 10 единиц военной техники. Ждем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины", – добавил Андрющенко.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 1 ноября, по данным Генштаба ВСУ, ликвидировали около 72 470 российских оккупантов, уничтожили 276 самолетов и 257 вертолетов.

Теги: Донецкая область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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