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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты наступают на трех направлениях, за сутки нанесли четыре ракетных и 26 авиаударов – Генштаб ВСУ

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Россияне продолжают наносить удары по критической инфраструктуре, отметили в Генштабе ВСУ
Россияне продолжают наносить удары по критической инфраструктуре, отметили в Генштабе ВСУ 
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска ведут наступательные действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях – бахмутском, авдеевском и новопавловском.

Об этом 1 ноября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты обстреливает позиции подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, а также осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.

Кроме того, россияне продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

"В течение суток противник нанес четыре ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня, – говорится в сообщении. – Вражеским ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Никольское Запорожской области, Полтава, Краматорск, Никополь и Николаев".

В Генштабе ВСУ также не исключили новых ударов оккупантов и применения ими ударных беспилотников, в частности – с территории Беларуси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid03695HVdw96wFjoWJUtKdbYJXPhcKSLXfLtfPYrqY5FLvukhppkdDhY2Yd2Bqtaitxl

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. "Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, – просто герои", – подчеркивал он. 

По оценке Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Полтава, Николаев, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Краматорск, Авдеевка, РСЗО, артиллерия, беспилотники, Никополь, ВСУ, обстрелы, авиаудар, наступление, война России против Украины, ракеты, Бахмут, инфраструктура, российские оккупанты
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