Оккупанты наступают на трех направлениях, за сутки нанесли четыре ракетных и 26 авиаударов – Генштаб ВСУ

Об этом 1 ноября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты обстреливает позиции подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, а также осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.

Кроме того, россияне продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

"В течение суток противник нанес четыре ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня, – говорится в сообщении. – Вражеским ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Никольское Запорожской области, Полтава, Краматорск, Никополь и Николаев".

В Генштабе ВСУ также не исключили новых ударов оккупантов и применения ими ударных беспилотников, в частности – с территории Беларуси.

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