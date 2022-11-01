Оккупанты наступают на трех направлениях, за сутки нанесли четыре ракетных и 26 авиаударов – Генштаб ВСУ

Об этом 1 ноября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что оккупанты обстреливает позиции подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, а также осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.
Кроме того, россияне продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.
"В течение суток противник нанес четыре ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня, – говорится в сообщении. – Вражеским ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Никольское Запорожской области, Полтава, Краматорск, Никополь и Николаев".
В Генштабе ВСУ также не исключили новых ударов оккупантов и применения ими ударных беспилотников, в частности – с территории Беларуси.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. "Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, – просто герои", – подчеркивал он.
По оценке Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.