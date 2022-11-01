Оккупанты обстреляли Краматорск, выпустив по городу 14 ракет – мэр

По его словам, по промышленным объектам города было выпущено почти полтора десятка ракет.

"14 ракет за ночь ударили по промышленности Краматорска. Без жертв. Россия – страна-террорист, страна- перегной", – написал он.

Всего за сутки, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по Украине 60 ракетных и 15 авиаударов.

Контекст:

Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45% – об этом сообщал глава областной военной администрации Павел Кириленко 26 августа.

Краматорск периодически подвергается обстрелам со стороны оккупантов. В частности, вечером 26 сентября российские оккупанты одновременно нанесли удары по Краматорску и Славянску. В Краматорске ракеты упали в центр города, были ранены четыре человека.

29 сентября россияне нанесли четыре ракетных удара по Краматорску, ранены 11 человек. Были повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома.