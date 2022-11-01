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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Краматорск, выпустив по городу 14 ракет – мэр

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По данным Гончаренко, люди не пострадали
По данным Гончаренко, люди не пострадали
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

В ночь с 31 октября на 1 ноября российские оккупанты массированно обстреляли Краматорск Донецкой области. Об этом городской голова Александр Гончаренко сообщил в Facebook.

По его словам, по промышленным объектам города было выпущено почти полтора десятка ракет.

"14 ракет за ночь ударили по промышленности Краматорска. Без жертв. Россия – страна-террорист, страна- перегной", – написал он.

Всего за сутки, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по Украине 60 ракетных и 15 авиаударов.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02pqJdogQzhvSmoHHqk5ZkQKDH4KGFHC9YE2hfK2R4vJig4222Wkj9bx3JKiWSkbn3l

Контекст:

Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45% – об этом сообщал глава областной военной администрации Павел Кириленко 26 августа.

Краматорск периодически подвергается обстрелам со стороны оккупантов. В частности, вечером 26 сентября российские оккупанты одновременно нанесли удары по Краматорску и Славянску. В Краматорске ракеты упали в центр города, были ранены четыре человека.

29 сентября россияне нанесли четыре ракетных удара по Краматорску, ранены 11 человек. Были повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома.

Теги: Донецкая область, Краматорск, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Гончаренко
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