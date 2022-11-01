Ночью оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300. Один человек погиб, пять ранены

По его словам, около полуночи город обстреляли ракетами типа С-300, в результате чего пострадал ряд гражданских объектов.
"Частично разрушено здание учебного заведения. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар. В нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша. В медицинском учреждении взрывной волной и обломками выбило ОСБ-плиты, которыми наши строительные бригады зашивали окна после предыдущего обстрела", – говорится в сообщении.
По состоянию на утро известно об одной погибшей женщине.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что из-под завалов деблокировали двух людей. Ранены пять человек, написал он в Telegram.
"Оказана помощь 12 лицам, заблокированным в квартирах в результате взрыва", – заявил он.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа. После этого местные власти неоднократно сообщали о новых разрушениях в результате обстрелов со стороны российских захватчиков.
Мэр Николаева Александр Сенкевич отмечал, что за восемь месяцев полномасштабного вторжения России в Украину город не обстреливали всего 40 дней. Оккупанты направляют на Николаев в среднем восемь ракет в день, погибли 148 человек, за помощью к медикам обратились около 800 тяжелораненых мирных жителей.