Ночью оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300. Один человек погиб, пять ранены

По его словам, около полуночи город обстреляли ракетами типа С-300, в результате чего пострадал ряд гражданских объектов.

"Частично разрушено здание учебного заведения. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар. В нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша. В медицинском учреждении взрывной волной и обломками выбило ОСБ-плиты, которыми наши строительные бригады зашивали окна после предыдущего обстрела", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро известно об одной погибшей женщине.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что из-под завалов деблокировали двух людей. Ранены пять человек, написал он в Telegram.

"Оказана помощь 12 лицам, заблокированным в квартирах в результате взрыва", – заявил он.