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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300. Один человек погиб, пять ранены

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В результате обстрела Николаева повреждены ряд гражданских объектов
В результате обстрела Николаева повреждены ряд гражданских объектов
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Российские оккупанты ночью 1 ноября обстреляли Николаев. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

По его словам, около полуночи город обстреляли ракетами типа С-300, в результате чего пострадал ряд гражданских объектов.

"Частично разрушено здание учебного заведения. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар. В нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша. В медицинском учреждении взрывной волной и обломками выбило ОСБ-плиты, которыми наши строительные бригады зашивали окна после предыдущего обстрела", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро известно об одной погибшей женщине.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что из-под завалов деблокировали двух людей. Ранены пять человек, написал он в Telegram.

"Оказана помощь 12 лицам, заблокированным в квартирах в результате взрыва", – заявил он.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа. После этого местные власти неоднократно сообщали о новых разрушениях в результате обстрелов со стороны российских захватчиков.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отмечал, что за восемь месяцев полномасштабного вторжения России в Украину город не обстреливали всего 40 дней. Оккупанты направляют на Николаев в среднем восемь ракет в день, погибли 148 человек, за помощью к медикам обратились около 800 тяжелораненых мирных жителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, С-300, пострадавшие, Александр Сенкевич, погибшие, Кирилл Тимошенко
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