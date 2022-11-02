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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сбитый под Бахмутом Ми-8 принадлежал ЧВК "Вагнер". Скорее всего, он был белорусским – журналист

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Под Бахмутом ВСУ сбили вертолет Ми-8, которым пользовались вагнеровцы (иллюстративное фото)
Под Бахмутом ВСУ сбили вертолет Ми-8, которым пользовались вагнеровцы (иллюстративное фото)
Фото: Dmitry Terekhov / ru.wikipedia.org

Военный вертолет Ми-8 российских оккупантов, сбитый украинскими защитниками вблизи Берестового Бахмутского района Донецкой области, находился в распоряжении ЧВК "Вагнер". Об этом 1 ноября в Telegram рассказал украинский журналист Денис Казанский.

"Под Бахмутом был сбит российский вертолет Ми-8, принадлежавший ЧВК "Вагнер". Судя по сообщениям во вражеских Telegram-каналах, в нем были офицеры, которые погибли", – написал Казанский.

Журналист отметил, что видео уничтожения вертолета, размещенное в соцсетях подразделениями ВСУ, сначала подхватили российские пропагандистские Telegram-каналы, выдавая результативную работу украинских защитников за якобы успех оккупантов.

"Утверждали, что вертолет украинский и, таким образом, радостно плясали на костях своих же военных", – подчеркнул Казанский.

Он допускает также, анализируя снимок уничтоженного вертолета и идентичного воздушного судна вооруженных сил Беларуси, что в распоряжении вагнеровцев оказался белорусский Ми-8.

"Но самое интересное – что вертолет, скорее всего, был белорусским. Бортовые номера и флаг Беларуси на нем были закрашены, но их можно идентифицировать. Судя по всему, с техникой и авиацией у РФ совсем плохо и в ход пошли уже подгоны от [самопровозглашенного президента Беларуси Александра] Лукашенко", – подытожил Казанский.

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину, открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и авиацией, в том числе самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".

Британская разведка 28 октября сообщала, что ЧВК "Вагнер" набирает наемников для пополнения в том числе экипажей вертолетов.

Контекст:

Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 1 ноября, по данным Генштаба ВСУ, ликвидировали около 72 470 российских оккупантов, уничтожили 276 самолетов и 257 вертолетов.

В минобороны Великобритании отметили, что российское командование все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания поддержки оккупационным войскам на поле боя.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, авиация, Вооруженные силы Украины, вертолет, Денис Казанский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, экипаж, ЧВК, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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