Сбитый под Бахмутом Ми-8 принадлежал ЧВК "Вагнер". Скорее всего, он был белорусским – журналист

"Под Бахмутом был сбит российский вертолет Ми-8, принадлежавший ЧВК "Вагнер". Судя по сообщениям во вражеских Telegram-каналах, в нем были офицеры, которые погибли", – написал Казанский.

Журналист отметил, что видео уничтожения вертолета, размещенное в соцсетях подразделениями ВСУ, сначала подхватили российские пропагандистские Telegram-каналы, выдавая результативную работу украинских защитников за якобы успех оккупантов.

"Утверждали, что вертолет украинский и, таким образом, радостно плясали на костях своих же военных", – подчеркнул Казанский.

Он допускает также, анализируя снимок уничтоженного вертолета и идентичного воздушного судна вооруженных сил Беларуси, что в распоряжении вагнеровцев оказался белорусский Ми-8.

"Но самое интересное – что вертолет, скорее всего, был белорусским. Бортовые номера и флаг Беларуси на нем были закрашены, но их можно идентифицировать. Судя по всему, с техникой и авиацией у РФ совсем плохо и в ход пошли уже подгоны от [самопровозглашенного президента Беларуси Александра] Лукашенко", – подытожил Казанский.

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину, открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и авиацией, в том числе самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".

Британская разведка 28 октября сообщала, что ЧВК "Вагнер" набирает наемников для пополнения в том числе экипажей вертолетов.