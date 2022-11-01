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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таковым официально – Подоляк

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В Иране прекрасно знают, что переданные России вооружения страна-агрессор применит против украинцев, подчеркнули в Офисе президента Украины
В Иране прекрасно знают, что переданные России вооружения страна-агрессор применит против украинцев, подчеркнули в Офисе президента Украины
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 1 ноября в Twitter, что передача вооружений стране-агрессору, которой является Россия, делает Иран соучастником агрессии.

"Если Иран передает РФ ракеты, он прекрасно знает, что они будут атаковать наши города. Когда Иран учит россиян управлять дронами, он знает, что те будут атаковать украинскую энергетику, провоцируя волны беженцев в ЕС. Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таковым официально", – написал Подоляк.

Телеканал CNN 1 ноября сообщил, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники. Журналисты отмечают, что это будет первый случай, когда Иран отправит в РФ передовые высокоточные ракеты, что может дать Кремлю существенное преимущество на поле боя.

О том, что Иран пообещал предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников, сообщало 18 октября Reuters. Ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников и двух иранских дипломатов, агентство утверждало, что речь идет о баллистических ракетах с повышенной точностью семейства Fateh и Zolfaghar.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

Зеленский обвинил Тегеран во лжиВ МВД Украины заявили: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА, и там четко видно, "откуда они и какие там комплектующие".

Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТОЗа участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

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