Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таковым официально – Подоляк

В Иране прекрасно знают, что переданные России вооружения страна-агрессор применит против украинцев, подчеркнули в Офисе президента Украины Фото: president.gov.ua

"Если Иран передает РФ ракеты, он прекрасно знает, что они будут атаковать наши города. Когда Иран учит россиян управлять дронами, он знает, что те будут атаковать украинскую энергетику, провоцируя волны беженцев в ЕС. Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таковым официально", – написал Подоляк.

Якщо Іран передає Рф ракети – він чудово знає, що ті атакуватимуть наші міста. Коли Іран навчає росіян керувати дронами – він знає, що ті атакуватимуть * енергетику, провокуючи хвилі біженців до ЄС. Тегеран є співучасником агресії в Європі й має бути визнаний таким офіційно. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 1, 2022

Телеканал CNN 1 ноября сообщил, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники. Журналисты отмечают, что это будет первый случай, когда Иран отправит в РФ передовые высокоточные ракеты, что может дать Кремлю существенное преимущество на поле боя.

О том, что Иран пообещал предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников, сообщало 18 октября Reuters. Ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников и двух иранских дипломатов, агентство утверждало, что речь идет о баллистических ракетах с повышенной точностью семейства Fateh и Zolfaghar.