Иранские ракеты Россия, вероятно, разместит к северу от Украины. У ВСУ нет против них эффективной защиты – Воздушные силы

"Мы будем принимать все средства защиты от этих ракет. Вероятно, они [иранские ракеты] будут доставлены на север от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине. 300 км – одна ракета, другая ракета – 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Против этих ракет мы не имеем эффективной защиты", – заявил Игнат.
Он добавил, что сбивать такие ракеты теоретически возможно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые есть сейчас в распоряжении ВСУ.
"У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны", – подчеркнул Игнат.
По словам представителя ВС ВСУ, россияне хотят приобрести у Ирана баллистические ракеты, аналогичные российским "Искандер-М", которые в небольшом количестве еще остались на вооружении армии страны-оккупанта. Игнат уточнил, что есть также крылатые ракеты "Искандер-К", их тоже нелегко сбивать, но это более простая цель для украинских сил ПВО, а баллистические ракеты – самые проблемные цели.
Телеканал CNN 1 ноября сообщил, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники. Журналисты отмечают, что это будет первый случай, когда Иран отправит в РФ передовые высокоточные ракеты, что может дать Кремлю существенное преимущество на поле боя.
О том, что Иран пообещал предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников, сообщало 18 октября Reuters. Ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников и двух иранских дипломатов, агентство утверждало, что речь идет о баллистических ракетах с повышенной точностью семейства Fateh и Zolfaghar.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.
9 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что у России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года.
Игнат рассказал 27 сентября, что С-300 наряду с баллистическими "Искандерами" являются одной из наиболее сложно поражаемых целей для украинских сил ПВО.
14 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у армии РФ осталось 609 из 1844 высокоточных ракет, в том числе всего 124 из 900 "Искандеров".
У россиян осталось 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.