ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Иранские ракеты Россия, вероятно, разместит к северу от Украины. У ВСУ нет против них эффективной защиты – Воздушные силы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ постараются противодействовать иранским ракетам в случае использования их российскими оккупантами, но сбивать их сложно
ВСУ постараются противодействовать иранским ракетам в случае использования их российскими оккупантами, но сбивать их сложно
Фото: EPA

Баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, – аналог российских ракет "Искандер-М", которые в ВС РФ стали сейчас большим дефицитом. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат 1 ноября на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube информагентство "Укринформ".

"Мы будем принимать все средства защиты от этих ракет. Вероятно, они [иранские ракеты] будут доставлены на север от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине. 300 км – одна ракета, другая ракета – 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Против этих ракет мы не имеем эффективной защиты", – заявил Игнат.

Он добавил, что сбивать такие ракеты теоретически возможно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые есть сейчас в распоряжении ВСУ.

"У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны", – подчеркнул Игнат.

По словам представителя ВС ВСУ, россияне хотят приобрести у Ирана баллистические ракеты, аналогичные российским "Искандер-М", которые в небольшом количестве еще остались на вооружении армии страны-оккупанта. Игнат уточнил, что есть также крылатые ракеты "Искандер-К", их тоже нелегко сбивать, но это более простая цель для украинских сил ПВО, а баллистические ракеты – самые проблемные цели. 

Телеканал CNN 1 ноября сообщил, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники. Журналисты отмечают, что это будет первый случай, когда Иран отправит в РФ передовые высокоточные ракеты, что может дать Кремлю существенное преимущество на поле боя.

О том, что Иран пообещал предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников, сообщало 18 октября Reuters. Ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников и двух иранских дипломатов, агентство утверждало, что речь идет о баллистических ракетах с повышенной точностью семейства Fateh и Zolfaghar. 


Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.

9 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что у России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года.

Игнат рассказал 27 сентября, что С-300 наряду с баллистическими "Искандерами" являются одной из наиболее сложно поражаемых целей для украинских сил ПВО.

14 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у армии РФ осталось 609 из 1844 высокоточных ракет, в том числе всего 124 из 900 "Искандеров".

У россиян осталось 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет

Теги: Россия, Украина, Иран, Вооруженные силы Украины, дефицит, вооружение, военная техника, ПВО, Алексей Резников, вторжение, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Воздушные силы Украины, брифинг, российские оккупанты, Юрий Игнат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото
Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото
"Все будет становиться еще более хаотичным". Меган Маркл рассказала об "утренней лихорадке" у нее дома
"Все будет становиться еще более хаотичным". Меган Маркл рассказала об "утренней лихорадке" у нее дома
Кацурина снялась в купальнике, поставив ноги на ширину плеч
Кацурина снялась в купальнике, поставив ноги на ширину плеч
"Для меня вопрос – как законным путем можно было это сделать?" Хореограф Кот высказался об отъезде Ямы за границу в первый день войны
"Для меня вопрос – как законным путем можно было это сделать?" Хореограф Кот высказался об отъезде Ямы за границу в первый день войны
В США в день премьеры клипа застрелили 28-летнего рэпера-миллионника Takeoff
В США в день премьеры клипа застрелили 28-летнего рэпера-миллионника Takeoff
"Я очень разговорчивый в постели". Михаил Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
"Я очень разговорчивый в постели". Михаил Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
У звезды фильмов Тарантино умер сын
У звезды фильмов Тарантино умер сын
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Локи тайно стал папой
Локи тайно стал папой
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
Залужный показал селфи с дочерью
Залужный показал селфи с дочерью
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (165893)
2
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (120764)
3
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (103478)
4
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (101997)
5
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (58202)
6
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье (53551)
7
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам (49616)
8
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (41616)
 
 
 
 