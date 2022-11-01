Иранские ракеты Россия, вероятно, разместит к северу от Украины. У ВСУ нет против них эффективной защиты – Воздушные силы

ВСУ постараются противодействовать иранским ракетам в случае использования их российскими оккупантами, но сбивать их сложно Фото: EPA

"Мы будем принимать все средства защиты от этих ракет. Вероятно, они [иранские ракеты] будут доставлены на север от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине. 300 км – одна ракета, другая ракета – 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Против этих ракет мы не имеем эффективной защиты", – заявил Игнат.

Он добавил, что сбивать такие ракеты теоретически возможно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые есть сейчас в распоряжении ВСУ.

"У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны", – подчеркнул Игнат.

По словам представителя ВС ВСУ, россияне хотят приобрести у Ирана баллистические ракеты, аналогичные российским "Искандер-М", которые в небольшом количестве еще остались на вооружении армии страны-оккупанта. Игнат уточнил, что есть также крылатые ракеты "Искандер-К", их тоже нелегко сбивать, но это более простая цель для украинских сил ПВО, а баллистические ракеты – самые проблемные цели.

Телеканал CNN 1 ноября сообщил, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники. Журналисты отмечают, что это будет первый случай, когда Иран отправит в РФ передовые высокоточные ракеты, что может дать Кремлю существенное преимущество на поле боя.

О том, что Иран пообещал предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников, сообщало 18 октября Reuters. Ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников и двух иранских дипломатов, агентство утверждало, что речь идет о баллистических ракетах с повышенной точностью семейства Fateh и Zolfaghar.