Система ПВО IRIS-T показала результат 100% во время атаки России по Украине 31 октября – Воздушные силы

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

Утром российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным ВС Украины, 44 из них были сбиты.

"IRIS-T работает и сегодня работала эта система и работала со 100-процентным результатом. Это современный комплекс, и мы хотим еще таких систем, чтобы немцы нарастили производство… Вот-вот должна быть в Украине и [система ПВО] NASAMS. Это тоже две батареи. Не имеем количества боевых установок, которые будут, но они будут. Надо больше", – сказал Игнат.