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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Система ПВО IRIS-T показала результат 100% во время атаки России по Украине 31 октября – Воздушные силы

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Украина хочет, чтобы ФРГ нарастила производство ЗРК IRIS-T, отметил Игнат
Украина хочет, чтобы ФРГ нарастила производство ЗРК IRIS-T, отметил Игнат
Фото: wikipedia.org

Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, который Украине поставила Германия, показал абсолютный результат работы во время атаки российских оккупантов утром 31 октября.

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

Утром российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным ВС Украины, 44 из них были сбиты.

"IRIS-T работает и сегодня работала эта система и работала со 100-процентным результатом. Это современный комплекс, и мы хотим еще таких систем, чтобы немцы нарастили производство… Вот-вот должна быть в Украине и [система ПВО] NASAMS. Это тоже две батареи. Не имеем количества боевых установок, которые будут, но они будут. Надо больше", – сказал Игнат.

Контекст:

Как сообщается на сайте бундесвера, комплекс IRIS-T оснащен ракетами малой дальности, которые используются для борьбы с воздушными целями.

В июне 2022 года Германия заявила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы.

11 октября министр обороны Украины Алексей Резников объявил о доставке первой системы ПВО IRIS-T в Украину.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что немецкая система ПВО "очень хорошо показала себя".

Игнат подтвердил 21 октября, что первый комплекс IRIS-T уже прошел боевое крещение и "показал себя с очень хорошей стороны".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Теги: Россия, Германия, Украина, ФРГ, ПВО, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, спикер, Юрий Игнат, NASAMS
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