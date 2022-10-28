Блинкен: Две системы NASAMS будут готовы к отправке в Украину в ноябре

Блинкен: США будут и впредь вместе с более чем 50 союзниками и партнерами поддерживать народ Украины Фото: EPA

"США будут и впредь вместе с более чем 50 союзниками и партнерами поддерживать народ Украины, который защищает свою свободу и независимость с необычайным мужеством и безграничной решимостью. Мы также работаем над тем, чтобы предоставить Украине средства противовоздушной обороны, в которых она нуждается, включая две системы NASAMS, о предоставлении которых было заявлено ранее и которые будут готовы к доставке в Украину в следующем месяце. И мы работаем с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить доставку их собственных систем ПВО в Украину. Возможности, которые мы предоставляем, тщательно откалиброваны, чтобы сегодня принести максимальную пользу Украине на поле боя2", – заявил Блинкен.

Блинкен отметил, что в соответствии с делегированными президентом США полномочиями он одобрил выделение Украине пакета военной помощи в $275 млн.

Ранее сегодня этот пакет помощи анонсировали в Пентагоне. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 500 высокоточных снарядов для 155-мм артиллерии, 2 тыс. снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, 125 бронемашин HMMWV, патроны для стрелкового оружия, системы спутниковой военной связи.