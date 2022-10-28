Байден подписал меморандум о выделении Украине $275 млн военной помощи

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США, включая раздел 621 закона об иностранной помощи 1961 года (FAA), я настоящим делегирую государственному секретарю полномочия [...] распорядиться о выделении до $275 млн на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и обучение, чтобы оказать помощь Украине", – говорится в меморандуме.
Ранее сегодня этот пакет помощи анонсировали в Пентагоне. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 500 высокоточных снарядов для 155-мм артиллерии, 2 тыс. снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, 125 бронемашин HMMWV, патроны для стрелкового оружия, системы спутниковой военной связи.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
По данным Пентагона на 14 октября, с января 2021 года, когда к власти пришел Байден, США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,2 млрд, в том числе с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – на $17,6 млрд.