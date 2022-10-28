США дадут Украине дополнительные $275 млн военной помощи – СМИ

Ожидается, что о новом пакете официально объявят в пятницу. В нем, по словам анонимных источников, нет новых крупных вооружений. В основном он направлен на пополнение боеприпасов для уже переданных систем вооружения, в том числе артиллерийских ракетных систем HIMARS.

При этом в Украину также направляется дополнительное передовое вооружение. Министр обороны США Ллойд Остин заявил 27 октября, что США в начале следующего месяца поставят Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и обучат войска ими пользоваться. США обязались в ближайшее время поставить Украине два зенитно-ракетных комплекса средней дальности. По словам Остина, противовоздушная оборона остается самым важным потенциалом, в котором сейчас нуждается Украина.