США дадут Украине дополнительные $275 млн военной помощи – СМИ

Ожидается, что о новом пакете официально объявят в пятницу. В нем, по словам анонимных источников, нет новых крупных вооружений. В основном он направлен на пополнение боеприпасов для уже переданных систем вооружения, в том числе артиллерийских ракетных систем HIMARS.
При этом в Украину также направляется дополнительное передовое вооружение. Министр обороны США Ллойд Остин заявил 27 октября, что США в начале следующего месяца поставят Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и обучат войска ими пользоваться. США обязались в ближайшее время поставить Украине два зенитно-ракетных комплекса средней дальности. По словам Остина, противовоздушная оборона остается самым важным потенциалом, в котором сейчас нуждается Украина.
Согласно данным на сайте Пентагона, США по состоянию на 14 октября обязались предоставить Украине 38 HIMARS. Breaking Defens объясняет, что в это число входят 18 HIMARS, которые США выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу). В Пентаноге заявляли, что на их производство и поставку уйдет несколько лет.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.