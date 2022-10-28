ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

США дадут Украине дополнительные $275 млн военной помощи – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В новый пакет помощи в основном войдут боеприпасы
В новый пакет помощи в основном войдут боеприпасы
Фото: ЕРА

Пентагон отправит Украине новый пакет оружия и другой помощи на сумму $275 млн, чтобы поддержать усилия по вытеснению оккупантов из ключевых районов на юге с приближением зимы. Об этом 28 октября сообщает АР со ссылкой на американских чиновников.

Ожидается, что о новом пакете официально объявят в пятницу. В нем, по словам анонимных источников, нет новых крупных вооружений. В основном он направлен на пополнение боеприпасов для уже переданных систем вооружения, в том числе артиллерийских ракетных систем HIMARS.

При этом в Украину также направляется дополнительное передовое вооружение. Министр обороны США Ллойд Остин заявил 27 октября, что США в начале следующего месяца поставят Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и обучат войска ими пользоваться. США обязались в ближайшее время поставить Украине два зенитно-ракетных комплекса средней дальности. По словам Остина, противовоздушная оборона остается самым важным потенциалом, в котором сейчас нуждается Украина.

Контекст:

Согласно данным на сайте Пентагона, США по состоянию на 14 октября обязались предоставить Украине 38 HIMARS. Breaking Defens объясняет, что в это число входят 18 HIMARS, которые США выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу). В Пентаноге заявляли, что на их производство и поставку уйдет несколько лет.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

Теги: США, оружие, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, Ллойд Остин, NASAMS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
Вера Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя, снова вернула ее
Вера Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя, снова вернула ее
"Когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям". Футболист Бущан взял в руки оружие
"Когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям". Футболист Бущан взял в руки оружие
"Чистая красота". 47-летняя Лонгория снялась со спины
"Чистая красота". 47-летняя Лонгория снялась со спины
Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок
Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок
Алина Паш убирает Карпаты
Алина Паш убирает Карпаты
  "Включайте для отвлечения от воздушных тревог". Санина озвучила историю для проекта "Храбрые сказки от Общественного". Видео
  "Включайте для отвлечения от воздушных тревог". Санина озвучила историю для проекта "Храбрые сказки от Общественного". Видео
"Моя ж ты красавица! Животик прищемился". Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару снялась в корсете
"Моя ж ты красавица! Животик прищемился". Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару снялась в корсете
Кардашян, Клум, Свейнпол, Бэнкс и Амбросио снялись в нижнем белье
Кардашян, Клум, Свейнпол, Бэнкс и Амбросио снялись в нижнем белье
Группа The Rasmus на концерте в Германии посвятила хит In The Shadows Украине. Видео
Группа The Rasmus на концерте в Германии посвятила хит In The Shadows Украине. Видео
Украинский защитник в окопе с помощью подручных материалов вытесал скульптуру. Видео стало вирусным в сети
Украинский защитник в окопе с помощью подручных материалов вытесал скульптуру. Видео стало вирусным в сети
"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега
"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега
  "Не псуй момент, благаю! Вимкни телефон". Tvorchi выпустили ироничный трек о телефонной зависимости. Аудио
  "Не псуй момент, благаю! Вимкни телефон". Tvorchi выпустили ироничный трек о телефонной зависимости. Аудио
Генштаб ВСУ показал первую женщину, которая возглавила артиллерийское подразделение. До войны она была учителем истории
Генштаб ВСУ показал первую женщину, которая возглавила артиллерийское подразделение. До войны она была учителем истории
Пятилетний Сын Джорджа и Амаль Клуни нарисовал тюрьму для Путина
Пятилетний Сын Джорджа и Амаль Клуни нарисовал тюрьму для Путина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (543383)
2
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (132131)
3
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога" (80751)
4
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (77823)
5
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (76660)
6
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (60346)
7
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (43223)
8
"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк (38217)
 
 
 
 