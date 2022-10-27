Кулеба обсудил с главой МИД Германии увеличение поставок оружия в Украину

Бербок и Кулеба обсудили вопросы, касающиеся поставок вооружения в Украину и восстановления энергетической инфраструктуры страны Фото: ЕРА

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

По словам главы МИД Украины, у него и Бербок "немало дел", которые они обсудили во время беседы.

"Мы работаем вместе, чтобы поставлять больше оружия в Украину, в том числе через партнерство с третьими странами. Я признателен Германии за готовность восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, поврежденную российскими ударами", – отметил Кулеба.