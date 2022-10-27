Кулеба обсудил с главой МИД Германии увеличение поставок оружия в Украину

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
По словам главы МИД Украины, у него и Бербок "немало дел", которые они обсудили во время беседы.
"Мы работаем вместе, чтобы поставлять больше оружия в Украину, в том числе через партнерство с третьими странами. Я признателен Германии за готовность восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, поврежденную российскими ударами", – отметил Кулеба.
A lot on my and @ABaerbock’s plates — we took stock of it in our call. We work together to deliver more weapons to Ukraine, including through partnerships with third countries. I appreciate Germany’s readiness to restore Ukraine’s energy infrastructure damaged by Russian strikes.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 27, 2022
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
11 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.
Кроме того, Германия уже передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II и 14 гаубиц Panzerhaubitze 2000 и анонсировала поставку еще двух MARS II и четырех Panzerhaubitze 2000.