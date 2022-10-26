Германия передала Украине обещанные Штайнмайером системы MARS и Panzerhaubitze 2000

Отмечается, что РСЗО MARS II передаются с боекомплектом.
Всего Германия с начала оказания военной помощи Украине по состоянию на 26 октября передала в распоряжение ВСУ пять систем MARS II и 14 гаубиц PzH 2000.
Также в правительстве Германии заявили о передаче Украине двух надводных дронов (они поставляются впервые). Кроме того, на этой неделе ВСУ получили от ФРГ 6100 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и боекомплект на 186 тыс. выстрелов к 40-мм гранатометам.
Ранее сообщалось, что к 1 августа Украина получила три РСЗО MARS II. 15 сентября минобороны Германии анонсировало предоставление еще двух MARS II, а 19-го – передачу еще четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000.
Министерство обороны Германии 12 октября, во время встречи консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", анонсировало предоставление Украине дополнительной оборонной помощи. Речь снова шла о дополнительных MARS II и Panzerhaubitze без указания их количества. Сообщалось, что "в ближайшие несколько недель" они будут переданы Украине.
25 октября во время визита в Киев президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заверил, что Украина в ближайшие дни получит от Германии две РСЗО MARS II и четыре гаубицы PzH 2000.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники. 11 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину еще четырех американских РСЗО HIMARS в Украину.
11 октября Резников объявил также о доставке первой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил накануне визита Штайнмайера в Украину, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.