Германия передала Украине обещанные Штайнмайером системы MARS и Panzerhaubitze 2000

Германия передала в распоряжение ВСУ еще четыре самоходные гаубицы и две РСЗО MARS II Фото: EPA

Отмечается, что РСЗО MARS II передаются с боекомплектом.

Всего Германия с начала оказания военной помощи Украине по состоянию на 26 октября передала в распоряжение ВСУ пять систем MARS II и 14 гаубиц PzH 2000.

Также в правительстве Германии заявили о передаче Украине двух надводных дронов (они поставляются впервые). Кроме того, на этой неделе ВСУ получили от ФРГ 6100 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и боекомплект на 186 тыс. выстрелов к 40-мм гранатометам.

Ранее сообщалось, что к 1 августа Украина получила три РСЗО MARS II. 15 сентября минобороны Германии анонсировало предоставление еще двух MARS II, а 19-го – передачу еще четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Министерство обороны Германии 12 октября, во время встречи консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", анонсировало предоставление Украине дополнительной оборонной помощи. Речь снова шла о дополнительных MARS II и Panzerhaubitze без указания их количества. Сообщалось, что "в ближайшие несколько недель" они будут переданы Украине.

25 октября во время визита в Киев президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заверил, что Украина в ближайшие дни получит от Германии две РСЗО MARS II и четыре гаубицы PzH 2000.