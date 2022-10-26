ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия передала Украине обещанные Штайнмайером системы MARS и Panzerhaubitze 2000

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Германия передала в распоряжение ВСУ еще четыре самоходные гаубицы и две РСЗО MARS II
Германия передала в распоряжение ВСУ еще четыре самоходные гаубицы и две РСЗО MARS II
Фото: EPA

Германия предоставила Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II и (совместно с Нидерландами) четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, сообщает 26 октября пресс-служба правительства ФРГ.

Отмечается, что РСЗО MARS II передаются с боекомплектом.

Всего Германия с начала оказания военной помощи Украине по состоянию на 26 октября передала в распоряжение ВСУ пять систем MARS II и 14 гаубиц PzH 2000.

Также в правительстве Германии заявили о передаче Украине двух надводных дронов (они поставляются впервые). Кроме того, на этой неделе ВСУ получили от ФРГ 6100 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и боекомплект на 186 тыс. выстрелов к 40-мм гранатометам.

Ранее сообщалось, что к 1 августа Украина получила три РСЗО MARS II. 15 сентября минобороны Германии анонсировало предоставление еще двух MARS II, а 19-го – передачу еще четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Министерство обороны Германии 12 октября, во время встречи консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", анонсировало предоставление Украине дополнительной оборонной помощи. Речь снова шла о дополнительных MARS II и Panzerhaubitze без указания их количества. Сообщалось, что "в ближайшие несколько недель" они будут переданы Украине.

25 октября во время визита в Киев президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заверил, что Украина в ближайшие дни получит от Германии две РСЗО MARS II и четыре гаубицы PzH 2000.

Контекст:

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники. 11 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину еще четырех американских РСЗО HIMARS в Украину.

11 октября Резников объявил также о доставке первой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил накануне визита Штайнмайера в Украину, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Теги: Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ, военная техника, военная помощь, РСЗО, артиллерия, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, бундесвер, MLRS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сети показали, как Собчак, которая ночью покинула РФ, пересекала границу Беларуси с Литвой. Видео
В сети показали, как Собчак, которая ночью покинула РФ, пересекала границу Беларуси с Литвой. Видео
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ
"Провел большую часть жизни за границей". Василиса Фролова показала подросшего сына
"Провел большую часть жизни за границей". Василиса Фролова показала подросшего сына
  Адель презентовала клип на песню I Drink Wine из своего последнего альбома. Видео
  Адель презентовала клип на песню I Drink Wine из своего последнего альбома. Видео
"Из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер". Гениталии Вайнштейна покажут в суде
"Из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер". Гениталии Вайнштейна покажут в суде
  Цибульская про отношения с мужем: Мы не играем в одно целое, мы не две половинки
  Цибульская про отношения с мужем: Мы не играем в одно целое, мы не две половинки
  "Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули". Ольга Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время
  "Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули". Ольга Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время
Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова
Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз
﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз
"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"
"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (169621)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (159215)
3
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (125366)
4
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (67146) G
5
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (62086)
6
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (53863)
7
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (52810)
8
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (45137)
 
 
 
 