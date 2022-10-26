"Не ставьте на весы с нашей победой лайки и просмотры". Маляр призвала брать информацию о поставках вооружения Украине только из официальных источников

"Основное, что нужно запомнить – кто является источником официальной и достоверной информации о поставках оружия в Украину", – подчеркнула она.

Маляр указала, что официальными источниками считаются:

Президент (Верховный Главнокомандующий ВСУ)

Министр обороны Украины

Главнокомандующий ВСУ

Официальные должностные лица стран-партнеров, оказывающих военную помощь.

В эфире национального телемарафона 26 октября Маляр добавила, что официальным источником информации о поставках вооружения может считаться Министерство иностранных дел Украины.

"Всем остальным настоятельно рекомендуем подавать и использовать информацию о поставках вооружения только обнародованную упомянутыми источниками. С обязательной ссылкой на источник. Такое информационное правило во время войны является одним из элементов нашей с вами безопасности и перспектив дальнейшей помощи партнеров", – отметила она.

Информация о вооружениях для Украины, взятая из неофициальных источников, по словам замминистра обороны, может навредить как Украине, так и ее партнерам.

Она подчеркнула, что информация о поставках вооружения публикуется в рамках договоренностей, которые согласованы с партнерами. Эти договоренности учитывают необходимость обеспечить безопасность как для украинских военных, так и для поставщиков, которые участвуют в передаче техники.