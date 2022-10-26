"Не ставьте на весы с нашей победой лайки и просмотры". Маляр призвала брать информацию о поставках вооружения Украине только из официальных источников

"Основное, что нужно запомнить – кто является источником официальной и достоверной информации о поставках оружия в Украину", – подчеркнула она.
Маляр указала, что официальными источниками считаются:
В эфире национального телемарафона 26 октября Маляр добавила, что официальным источником информации о поставках вооружения может считаться Министерство иностранных дел Украины.
"Всем остальным настоятельно рекомендуем подавать и использовать информацию о поставках вооружения только обнародованную упомянутыми источниками. С обязательной ссылкой на источник. Такое информационное правило во время войны является одним из элементов нашей с вами безопасности и перспектив дальнейшей помощи партнеров", – отметила она.
Информация о вооружениях для Украины, взятая из неофициальных источников, по словам замминистра обороны, может навредить как Украине, так и ее партнерам.
Она подчеркнула, что информация о поставках вооружения публикуется в рамках договоренностей, которые согласованы с партнерами. Эти договоренности учитывают необходимость обеспечить безопасность как для украинских военных, так и для поставщиков, которые участвуют в передаче техники.
Маляр неоднократно призывала не распространять информацию о боях и иных действиях ВСУ в частном порядке и доверять только официальным источникам информации. В частности, она просила не сообщать в соцсетях об освобождении населенных пунктов до официальных заявлений, а также воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ.
В сентябре Маляр предупредила "лидеров мнений" об ответственности за разглашение гостайны в соцсетях.