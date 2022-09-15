"Пока что только догадки и сплетни пишут". Маляр предупредила "лидеров мнений" об ответственности за разглашение гостайны в соцсетях

Маляр констатирует, что пока в соцсетях не нашла данных, действительно составляющих гостайну, а только догадки и сплетни Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Я бы, конечно, обратилась в правоохранительные органы, чтобы нашли того, кто "сливает" государственную тайну. Но пока только выдумки и сплетни пишут. Как было и есть, на самом деле "лидерам мнений" и Telegram-каналам пока никто не сообщил, и это радует. Впрочем, если произойдет несанкционированная утечка информации – будем реагировать в соответствии с законом", – написала Маляр.

Она подчеркнула, что по должности только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне наивысшей степени секретности.

Маляр говорит, что сейчас очень динамичное время, какая-то часть тайной информации законным путем оперативно приобретает статус доступной и обнародуется – так государство реагирует на запросы общества.

Вместе с тем, по словам заместителя министра, "нужно четко понимать, что даже если есть законные основания распространить тайную информацию, то доверять можно только официальным источникам и официальным лицам, реально имеющим доступ к ней, а не тем, кому кто-то пересказал".

Чьих именно сообщений касается опубликованное Маляр предупреждение об ответственности, она не уточнила.