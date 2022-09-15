"Пока что только догадки и сплетни пишут". Маляр предупредила "лидеров мнений" об ответственности за разглашение гостайны в соцсетях

"Я бы, конечно, обратилась в правоохранительные органы, чтобы нашли того, кто "сливает" государственную тайну. Но пока только выдумки и сплетни пишут. Как было и есть, на самом деле "лидерам мнений" и Telegram-каналам пока никто не сообщил, и это радует. Впрочем, если произойдет несанкционированная утечка информации – будем реагировать в соответствии с законом", – написала Маляр.
Она подчеркнула, что по должности только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне наивысшей степени секретности.
Маляр говорит, что сейчас очень динамичное время, какая-то часть тайной информации законным путем оперативно приобретает статус доступной и обнародуется – так государство реагирует на запросы общества.
Вместе с тем, по словам заместителя министра, "нужно четко понимать, что даже если есть законные основания распространить тайную информацию, то доверять можно только официальным источникам и официальным лицам, реально имеющим доступ к ней, а не тем, кому кто-то пересказал".
Чьих именно сообщений касается опубликованное Маляр предупреждение об ответственности, она не уточнила.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинских Вооруженных сил. Она заверила, что ВСУ обязательно отчитаются о ходе деоккупации и перечислят названия освобожденных населенных пунктов, когда это будет безопасно и для мирных жителей, и для военных.
Маляр также неоднократно призывала не распространять информацию о боях и иных действиях ВСУ в частном порядке и доверять только официальным источникам информации. В частности, она просила не сообщать в соцсетях об освобождении населенных пунктов до официальных заявлений, а также воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ.