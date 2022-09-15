ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пока что только догадки и сплетни пишут". Маляр предупредила "лидеров мнений" об ответственности за разглашение гостайны в соцсетях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маляр констатирует, что пока в соцсетях не нашла данных, действительно составляющих гостайну, а только догадки и сплетни
Маляр констатирует, что пока в соцсетях не нашла данных, действительно составляющих гостайну, а только догадки и сплетни
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Ряд пользователей соцсетей пишут о деталях планирования Украиной военных операций и подробностях принятия решений так, будто имеют доступ к государственной тайне и будто у них есть законное разрешение такую информацию распространять. Минобороны Украины предупреждает, что будет реагировать на подобные случаи, написала 15 сентября в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Я бы, конечно, обратилась в правоохранительные органы, чтобы нашли того, кто "сливает" государственную тайну. Но пока только выдумки и сплетни пишут. Как было и есть, на самом деле "лидерам мнений" и Telegram-каналам пока никто не сообщил, и это радует. Впрочем, если произойдет несанкционированная утечка информации – будем реагировать в соответствии с законом", – написала Маляр.

Она подчеркнула, что по должности только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне наивысшей степени секретности.

Маляр говорит, что сейчас очень динамичное время, какая-то часть тайной информации законным путем оперативно приобретает статус доступной и обнародуется – так государство реагирует на запросы общества.

Вместе с тем, по словам заместителя министра, "нужно четко понимать, что даже если есть законные основания распространить тайную информацию, то доверять можно только официальным источникам и официальным лицам, реально имеющим доступ к ней, а не тем, кому кто-то пересказал".

Чьих именно сообщений касается опубликованное Маляр предупреждение об ответственности, она не уточнила.

Контекст:

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья  Гуменюк рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинских Вооруженных сил. Она заверила, что ВСУ обязательно отчитаются о ходе деоккупации и перечислят названия освобожденных населенных пунктов, когда это будет безопасно и для мирных жителей, и для военных.

Маляр также неоднократно призывала не распространять информацию о боях и иных действиях ВСУ в частном порядке и доверять только официальным источникам информации. В частности, она просила не сообщать в соцсетях об освобождении населенных пунктов до официальных заявлений, а также воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ.

Теги: Украина, оккупация, Министерство обороны Украины, правоохранители, соцсети, ВСУ, страна-агрессор, Анна Маляр, российская агрессия, гостайна, война России против Украины, режим тишины, Наталья Гуменюк, дезинформация, соцсеть, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Принц Гарри не сдержал слез во время прощания с Елизаветой II. Видео
  Принц Гарри не сдержал слез во время прощания с Елизаветой II. Видео
35-летняя Блейк Лайвли в четвертый раз станет матерью – СМИ
35-летняя Блейк Лайвли в четвертый раз станет матерью – СМИ
"Россияне не видят: против них воюет вся страна". Жадан рассказал о мальчике, который передал ему для ВСУ 500 грн
"Россияне не видят: против них воюет вся страна". Жадан рассказал о мальчике, который передал ему для ВСУ 500 грн
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице
Эксперт рассказала, в каких украшениях похоронят Елизавету II
Эксперт рассказала, в каких украшениях похоронят Елизавету II
Фонд Елены Пинчук начал подготовку психологов, которые помогут восстановить ментальное здоровье украинским женщинам, пострадавшим от войны
Фонд Елены Пинчук начал подготовку психологов, которые помогут восстановить ментальное здоровье украинским женщинам, пострадавшим от войны
Tarabarova: Ради детей мы с мужем начали общаться в быту на украинском языке
Tarabarova: Ради детей мы с мужем начали общаться в быту на украинском языке
Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света
Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света
"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке
"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке
Клопотенко высказался об освобождении Изюма
Клопотенко высказался об освобождении Изюма
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей и свои таблетки
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей и свои таблетки
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Потап вернулся в Украину
Потап вернулся в Украину
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (130244)
2
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (89237)
3
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (87043)
4
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (85367)
5
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (45851)
6
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (21046)
7
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами (19729)
8
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев" (18313)
 
 
 
 