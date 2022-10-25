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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания предоставила Украине £2,3 млрд военной помощи и столько же планирует предоставить в 2023 году – глава МИД

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Клеверли: У меня нет сомнений в том, что украинцы победят
Клеверли: У меня нет сомнений в том, что украинцы победят
Фото: EPA

Великобритания предоставила Украине военной помощи на £2,3 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли 25 октября во время видеообращения к участникам Международной конференции экспертов по восстановлению Украины в Берлине, пишет "Укринформ".

Клеверли заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.

"Империалистическое стремление [президента РФ Владимира] Путина покорить своего соседа представляет собой наибольшее из возможных нарушений международных правил, защищающих каждое из государств. Если бы эта агрессия преуспела, любые экспансионистские режимы мира были бы поощрены к худшим действиям, и ни одна страна не могла бы в дальнейшем чувствовать себя в безопасности. Именно поэтому мы все решительно настроены стоять рядом с народом Украины до ее победы. У меня нет сомнений в том, что они победят", – заявил министр.

По словам Клеверли, Великобритания является вторым крупнейшим военным донором Украины после Соединенных Штатов. В этом году она предоставила Украине £2,3 млрд помощи и намерена предоставить такую же сумму в 2023 году. Кроме того, с февраля британская сторона предоставила Украине более £220 млн гуманитарной помощи и приняла у себя в стране более 100 тыс. украинских беженцев. Также правительство Великобритании выделило £1,3 млрд для Украины в качестве гарантий по кредитам от Всемирного банка и от Европейского банка реконструкции и развития, а также предоставило £74 млн в качестве прямого гранта для правительства Украины.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.

25 августа Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Великобритания, военная помощь, война России против Украины, Джеймс Клеверли
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