Великобритания предоставила Украине £2,3 млрд военной помощи и столько же планирует предоставить в 2023 году – глава МИД

Клеверли: У меня нет сомнений в том, что украинцы победят Фото: EPA

Клеверли заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.

"Империалистическое стремление [президента РФ Владимира] Путина покорить своего соседа представляет собой наибольшее из возможных нарушений международных правил, защищающих каждое из государств. Если бы эта агрессия преуспела, любые экспансионистские режимы мира были бы поощрены к худшим действиям, и ни одна страна не могла бы в дальнейшем чувствовать себя в безопасности. Именно поэтому мы все решительно настроены стоять рядом с народом Украины до ее победы. У меня нет сомнений в том, что они победят", – заявил министр.

По словам Клеверли, Великобритания является вторым крупнейшим военным донором Украины после Соединенных Штатов. В этом году она предоставила Украине £2,3 млрд помощи и намерена предоставить такую же сумму в 2023 году. Кроме того, с февраля британская сторона предоставила Украине более £220 млн гуманитарной помощи и приняла у себя в стране более 100 тыс. украинских беженцев. Также правительство Великобритании выделило £1,3 млрд для Украины в качестве гарантий по кредитам от Всемирного банка и от Европейского банка реконструкции и развития, а также предоставило £74 млн в качестве прямого гранта для правительства Украины.