Новый премьер Британии не поменял главу МИД и министерства обороны. Мордонт осталась на прежней должности

Уоллес был назначен министром обороны в июле 2019 года и сохранил свой пост в правительстве Лиз Трасс, отметила "Русская служба BBC". По мнению редакции, преемственность была ожидаемой, "учитывая сложную ситуацию, вызванную войной в Украине".

В то же время главой МИД надеялась стать Пенни Мордонт, сообщал Sky News. Взамен она была повторно назначена главой Палаты общин. Главный политический корреспондент Sky News Джон Крейг отметил, что после встречи с новым премьер-министром Риши Сунаком на Даунинг-стрит она вышла "несчастливой". Клеверли был назначен главой МИД, когда премьером стала Трасс.

Также на своей должности остается министр финансов Джереми Хант, назначенный на этот пост еще предыдущим премьер-министром всего 11 дней назад, отметила "Русская служба BBC".

В правительство Сунака, как сообщил Sky News, также вошли Доминик Рааб, который возглавил министерство юстиции, и Суэлла Браверман, которая снова стала министром внутренних дел. Джиллиан Киган назначена министром образования, Мел Страйд – секретарем по работе и пенсиям, Тереза Коффи – министром окружающей среды, Стив Барклай – министром здравоохранения.

Сегодня Сунак стал премьер-министром Великобритании. Он встретился с королем Чарльзом III. Король предложил Сунаку сформировать новое правительство. Он стал третьим премьером страны за менее чем два месяца. После встречи с королем Сунак направился на Даунинг-стрит, чтобы произнести речь перед нацией.

В своем выступлении Сунак поблагодарил позапрошлого премьера Бориса Джонсона "за его невероятные достижения на посту премьер-министра" и заявил, что его предшественница Лиз Трасс была полна энтузиазма по поводу перемен в стране. Но, по его словам, "были допущены некоторые ошибки", которые "не были результатом плохих намерений, но тем не менее это были ошибки".