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Новый премьер Британии не поменял главу МИД и министерства обороны. Мордонт осталась на прежней должности

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Клеверли остался министром иностранных дел Великобритании
Клеверли остался министром иностранных дел Великобритании
Фото: EPA

В новом правительстве Великобритании министром иностранных дел останется Джеймс Клеверли, а министром обороны – Бен Уоллес. Об этом 25 октября сообщил телеканал Sky News.

Уоллес был назначен министром обороны в июле 2019 года и сохранил свой пост в правительстве Лиз Трасс, отметила "Русская служба BBC". По мнению редакции, преемственность была ожидаемой, "учитывая сложную ситуацию, вызванную войной в Украине".

В то же время главой МИД надеялась стать Пенни Мордонт, сообщал Sky News. Взамен она была повторно назначена главой Палаты общин. Главный политический корреспондент Sky News Джон Крейг отметил, что после встречи с новым премьер-министром Риши Сунаком на Даунинг-стрит она вышла "несчастливой". Клеверли был назначен главой МИД, когда премьером стала Трасс.

Также на своей должности остается министр финансов Джереми Хант, назначенный на этот пост еще предыдущим премьер-министром всего 11 дней назад, отметила "Русская служба BBC".

В правительство Сунака, как сообщил Sky News, также вошли Доминик Рааб, который возглавил министерство юстиции, и Суэлла Браверман, которая снова  стала министром внутренних дел. Джиллиан Киган назначена министром образования, Мел Страйд – секретарем по работе и пенсиям, Тереза Коффи – министром окружающей среды, Стив Барклай – министром здравоохранения.

Сегодня Сунак стал премьер-министром Великобритании. Он встретился с королем Чарльзом III. Король предложил Сунаку сформировать новое правительство. Он стал третьим премьером страны за менее чем два месяца. После встречи с королем Сунак направился на Даунинг-стрит, чтобы произнести речь перед нацией.

В своем выступлении Сунак поблагодарил позапрошлого премьера Бориса Джонсона "за его невероятные достижения на посту премьер-министра" и заявил, что его предшественница Лиз Трасс была полна энтузиазма по поводу перемен в стране. Но, по его словам, "были допущены некоторые ошибки", которые "не были результатом плохих намерений, но тем не менее это были ошибки".

Контекст:

С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов.

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.

О том, что Сунак станет главой кабмина, стало известно после того, как лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт вышла из гонки за пост премьера – она не смогла получить поддержку 100 консерваторов.

Перед этим 23 октября свою кандидатуру с участия в гонке снял экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Он, по сообщениям СМИ, имел необходимые 100 голосов консерваторов, но отказался от баллотирования, так как решил, что "это было бы просто неправильно" – пытаться стать премьером, не имея единства в парламенте.

Теги: Великобритания, Джереми Хант, Бен Уоллес, Доминик Рааб, Лиз Трасс, Пенни Мордонт, Риши Сунак, Джеймс Клеверли
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