Зеленский поздравил Сунака со вступлением в должность премьера Великобритании. Он обещал совершить свой первый визит в Киев

Соответствующий пост Зеленский написал в Twitter 25 октября.

"Поздравляю Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании! Желаю успешно преодолеть все вызовы, стоящие сегодня перед британским обществом и миром, – отметил президент. – Готов вместе и дальше укреплять украинско-британское стратегическое партнерство!"

Вітаю @RishiSunak зі вступом на посаду Прем'єр-міністра * ! Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом. Готовий разом і надалі зміцнювати * - * стратегічне партнерство! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2022

Во время летней кампании Сунак пообещал, что его первым зарубежным визитом в качестве премьер-министра будет поездка в Киев, пишет The Sun.

"Если я стану премьер-министром, я удвою наши усилия и укреплю нашу политику всемерной поддержки Украины", – отметил Сунак в Twitter 18 июля.

"If I become Prime Minister, I will redouble our efforts and reinforce our policy of total support for Ukraine that Boris has so ably led."https://t.co/mvofksmPYq



Sign up * https://t.co/3cXn1rFhca pic.twitter.com/6jwE2MbF0h — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 18, 2022