Зеленский поздравил Сунака со вступлением в должность премьера Великобритании. Он обещал совершить свой первый визит в Киев

Соответствующий пост Зеленский написал в Twitter 25 октября.
"Поздравляю Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании! Желаю успешно преодолеть все вызовы, стоящие сегодня перед британским обществом и миром, – отметил президент. – Готов вместе и дальше укреплять украинско-британское стратегическое партнерство!"
Вітаю @RishiSunak зі вступом на посаду Прем'єр-міністра * ! Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом. Готовий разом і надалі зміцнювати * - * стратегічне партнерство!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2022
Во время летней кампании Сунак пообещал, что его первым зарубежным визитом в качестве премьер-министра будет поездка в Киев, пишет The Sun.
"Если я стану премьер-министром, я удвою наши усилия и укреплю нашу политику всемерной поддержки Украины", – отметил Сунак в Twitter 18 июля.
"If I become Prime Minister, I will redouble our efforts and reinforce our policy of total support for Ukraine that Boris has so ably led."https://t.co/mvofksmPYq— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 18, 2022
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С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Борис Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов.
Тогдашняя глава МИД Лиз Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.
О том, что Сунак станет главой кабмина, стало известно после того, как лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт вышла из гонки за пост премьера – она не смогла получить поддержку 100 консерваторов.
Перед этим 23 октября свою кандидатуру с участия в гонке Джонсон. Он, по сообщениям СМИ, имел необходимые 100 голосов консерваторов, но отказался от баллотирования, так как решил, что "это было бы просто неправильно" – пытаться стать премьером, не имея единства в парламенте.