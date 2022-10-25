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Глава Шотландии заявила о необходимости независимости от Великобритании после избрания нового премьера

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Никола Стерджен прокомментировала избрание Риши Сунака премьер-министром
Никола Стерджен прокомментировала избрание Риши Сунака премьер-министром
Фото: ЕРА

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о необходимости проведения выборов и независимости Шотландии после того, как стало известно, что Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании. Об этом Стерджен написала в Twitter 24 октября.

Стерджен поздравила Сунака и заявила, что сделает все возможное, чтобы выстроить с ним конструктивные рабочие отношения. При этом она считает, что новый премьер должен срочно назначить досрочные выборы.

"Для Шотландии, конечно, он станет еще одним премьер-министром, за которого мы не голосовали и, без сомнения, не голосовали бы, даже если бы была такая возможность. Чтобы избежать ущерба от правительств Вестминстера, не имеющих здесь мандата, и взять наше будущее в свои руки, Шотландия нуждается в независимости", – написала она.

Контекст:

Власти Шотландии неоднократно высказывались против выхода из ЕС и заявляли о будущем выходе из состава Соединенного Королевства. Первый референдум о независимости в Шотландии провели в сентябре 2014 года. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

Когда в июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза, во всех избирательных округах Шотландии победу одержали сторонники членства в ЕС. Против Brexit проголосовали 62% шотландцев. Однако в целом по стране большинство британцев поддержали выход из ЕС.

Стерджен в декабре 2019 года заявляла, что Шотландия подаст заявление на проведение нового референдума, но тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от такой инициативы. 1 января 2021 года Стерджен заявила, что Шотландия скоро вернется в Евросоюз.

28 июля Стерджен предложила провести второй референдум по вопросу о независимости Шотландии 19 октября 2023 года. Он должен быть консультативным, а не самостоятельным. Это значит, что он не имеет такой же силы, что обычный референдум, а является лишь первым шагом для возможного принятия дальнейших политических или законодательных решений по вынесенному на голосование вопросу.

Теги: Великобритания, Шотландия, независимость, досрочные выборы, Никола Стерджен, Риши Сунак
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