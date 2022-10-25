Глава Шотландии заявила о необходимости независимости от Великобритании после избрания нового премьера

Стерджен поздравила Сунака и заявила, что сделает все возможное, чтобы выстроить с ним конструктивные рабочие отношения. При этом она считает, что новый премьер должен срочно назначить досрочные выборы.
"Для Шотландии, конечно, он станет еще одним премьер-министром, за которого мы не голосовали и, без сомнения, не голосовали бы, даже если бы была такая возможность. Чтобы избежать ущерба от правительств Вестминстера, не имеющих здесь мандата, и взять наше будущее в свои руки, Шотландия нуждается в независимости", – написала она.
4/ For Scotland, of course, he becomes another PM we did not and, without doubt would not vote for even if given the chance.— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 24, 2022
To escape the damage of Westminster governments with no mandate here, and take our future into our own hands, Scotland needs independence
Власти Шотландии неоднократно высказывались против выхода из ЕС и заявляли о будущем выходе из состава Соединенного Королевства. Первый референдум о независимости в Шотландии провели в сентябре 2014 года. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.
Когда в июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза, во всех избирательных округах Шотландии победу одержали сторонники членства в ЕС. Против Brexit проголосовали 62% шотландцев. Однако в целом по стране большинство британцев поддержали выход из ЕС.
Стерджен в декабре 2019 года заявляла, что Шотландия подаст заявление на проведение нового референдума, но тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от такой инициативы. 1 января 2021 года Стерджен заявила, что Шотландия скоро вернется в Евросоюз.
28 июля Стерджен предложила провести второй референдум по вопросу о независимости Шотландии 19 октября 2023 года. Он должен быть консультативным, а не самостоятельным. Это значит, что он не имеет такой же силы, что обычный референдум, а является лишь первым шагом для возможного принятия дальнейших политических или законодательных решений по вынесенному на голосование вопросу.