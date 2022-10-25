Глава Шотландии заявила о необходимости независимости от Великобритании после избрания нового премьера

Стерджен поздравила Сунака и заявила, что сделает все возможное, чтобы выстроить с ним конструктивные рабочие отношения. При этом она считает, что новый премьер должен срочно назначить досрочные выборы.

"Для Шотландии, конечно, он станет еще одним премьер-министром, за которого мы не голосовали и, без сомнения, не голосовали бы, даже если бы была такая возможность. Чтобы избежать ущерба от правительств Вестминстера, не имеющих здесь мандата, и взять наше будущее в свои руки, Шотландия нуждается в независимости", – написала она.