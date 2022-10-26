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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер Италии в Сенате: Единственный путь к миру – военная помощь Украине

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Италии важно помогать Украине, чтобы сохранить международный авторитет, считает Мелони
Италии важно помогать Украине, чтобы сохранить международный авторитет, считает Мелони
Фото: ЕРА

Единственным способом ускорить мирное соглашение между Украиной и Россией является помощь украинской стороне военными средствами. Об этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила 26 октября, выступая в Сенате.

Верхняя палата парламента утвердила состав нового правительства и программу, которую предлагает Мелони. Касаясь вопроса Украины, она подтвердила, что будет придерживаться политики предыдущего кабинета и поддерживать ее в войне с Россией.

"Мира можно достичь, поддержав Украину... это единственный шанс, который у нас есть для двух сторон, чтобы вести переговоры", – сказала она.

Она добавила, что хотя поставки Италии Украине оружия не имеют решающего значения для исхода войны, они жизненно важны для Италии, чтобы сохранить свой международный авторитет.

Reuters отмечает, что Мелони и до этого неоднократно заявляла о поддержке Киева, в то время как ее союзники по коалиции Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини были гораздо более двусмысленными в заявлениях на эту тему из-за их исторических связей с президентом России Владимиром Путиным.

Контекст:

На выборах, прошедших 25 сентября, победила партия Fratelli d'Italia ("Братья Италии"), лидером которой является МелониОна приняла присягу премьер-министра Италии 22 октября и стала первой женщиной, занявшей этот пост.

С начала полномасштабного вторжения Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. 

22 июня Сенат Италии большинством голосов одобрил резолюцию с призывом продлить помощь Украине в ее войне против России, сообщило Corriere della Sera. 27 июля парламентский комитет по безопасности Италии (Copasir) одобрил указ министерства обороны о передаче четвертого пакета военной помощи Украине, сообщило издание Fatto Quotidiano. В его состав входят военная техника, материалы и оборудование.

Теги: Россия, Владимир Путин, Италия, военная помощь, война России против Украины, Джорджа Мелони
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