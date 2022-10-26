Премьер Италии в Сенате: Единственный путь к миру – военная помощь Украине

Верхняя палата парламента утвердила состав нового правительства и программу, которую предлагает Мелони. Касаясь вопроса Украины, она подтвердила, что будет придерживаться политики предыдущего кабинета и поддерживать ее в войне с Россией.

"Мира можно достичь, поддержав Украину... это единственный шанс, который у нас есть для двух сторон, чтобы вести переговоры", – сказала она.

Она добавила, что хотя поставки Италии Украине оружия не имеют решающего значения для исхода войны, они жизненно важны для Италии, чтобы сохранить свой международный авторитет.

Reuters отмечает, что Мелони и до этого неоднократно заявляла о поддержке Киева, в то время как ее союзники по коалиции Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини были гораздо более двусмысленными в заявлениях на эту тему из-за их исторических связей с президентом России Владимиром Путиным.