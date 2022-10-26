Премьер Италии в Сенате: Единственный путь к миру – военная помощь Украине

Верхняя палата парламента утвердила состав нового правительства и программу, которую предлагает Мелони. Касаясь вопроса Украины, она подтвердила, что будет придерживаться политики предыдущего кабинета и поддерживать ее в войне с Россией.
"Мира можно достичь, поддержав Украину... это единственный шанс, который у нас есть для двух сторон, чтобы вести переговоры", – сказала она.
Она добавила, что хотя поставки Италии Украине оружия не имеют решающего значения для исхода войны, они жизненно важны для Италии, чтобы сохранить свой международный авторитет.
Reuters отмечает, что Мелони и до этого неоднократно заявляла о поддержке Киева, в то время как ее союзники по коалиции Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини были гораздо более двусмысленными в заявлениях на эту тему из-за их исторических связей с президентом России Владимиром Путиным.
На выборах, прошедших 25 сентября, победила партия Fratelli d'Italia ("Братья Италии"), лидером которой является Мелони. Она приняла присягу премьер-министра Италии 22 октября и стала первой женщиной, занявшей этот пост.
С начала полномасштабного вторжения Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует.
22 июня Сенат Италии большинством голосов одобрил резолюцию с призывом продлить помощь Украине в ее войне против России, сообщило Corriere della Sera. 27 июля парламентский комитет по безопасности Италии (Copasir) одобрил указ министерства обороны о передаче четвертого пакета военной помощи Украине, сообщило издание Fatto Quotidiano. В его состав входят военная техника, материалы и оборудование.