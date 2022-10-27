Австралия передаст Украине дополнительные Bushmaster и обучит военных. Кулеба отреагировал: Всегда будем помнить поддержку

"Я благодарен Австралии за новый пакет помощи, включающий тренировки для наших военных и 30 дополнительных Bushmaster. Эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя, и Украина обращалась с запросом на дополнительную партию. Всегда будем помнить о поддержке Австралии", – пообещал Кулеба.
Я вдячний Австралії за новий пакет безпекової допомоги, що включає тренування для наших військових і 30 додаткових Бушмастерів. Ці бронемашини показали відмінні результати на полі бою, і Україна зверталася із запитом на додаткову партію. Завжди пам’ятатимемо підтримку Австралії.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 26, 2022
Дополнительные 30 Bushmaster доведут общее количество этих бронемашин, отправленных в Украину, до 90 штук, уточняет радиовещательная корпорация ABC.
Сообщается, что кроме Bushmaster, Австралия в качестве военной поддержки с начала полномасштабного российского вторжения предоставила ВСУ шесть буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы, 28 бронетранспортеров M113, а также противотанковое и другое вооружение.
В федеральном бюджете Австралии, сообщает ABC, на этой неделе выделено более $200 млн на дополнительную помощь Украине, в том числе $185,6 – на оборону. Общая финансовая поддержка Украины Австралией в настоящее время превышает $655 млн, включая $475 млн военной помощи. .
Кроме поставки Bushmaster, частью второго пакета поддержки, объявленного правительством Австралии, станет участие инструкторов Австралийских сил обороны (ADF) в обучении военнослужащих ВСУ на территории Великобритании.
"Наши солдаты станут частью обширной программы обучения в Соединенном Королевстве, чтобы помочь подготовить своих украинских товарищей к борьбе с необоснованной и незаконной агрессией России", – заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес.
Сообщается, что в январе 2023 года контингент из 70 военнослужащих присоединится к многонациональной программе подготовки украинских бойцов.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Австралия ввела санкции против РФ, а также предоставила Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь. Сообщалось, в частности, о поставках шести легких буксированных гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасов, а также 20 бронеавтомобилей Bushmaster и четырех бронетранспортеров M113AS4.
3 июля премьер-министр страны Энтони Альбанезе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Австралия дополнительно предоставит Украине военной помощи на $100 млн сверх уже предоставленной помощи на $390 млн. В новый пакет, по его словам, должны войти 14 БТР и 20 Bushmaster, таким образом, общее количество Bushmaster для Украины составит 60 единиц. Также глава правительства Австралии пообещал предоставлять дополнительное военное оборудование, беспилотники и другую военную технику в соответствии с запросами Украины.
Австралийские бронеавтомобили Bushmaster помогли украинским военным выйти на реку Оскол в Харьковской области во время контрнаступления, рассказал 11 сентября министр обороны Украины Алексей Резников.