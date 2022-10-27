Австралия передаст Украине дополнительные Bushmaster и обучит военных. Кулеба отреагировал: Всегда будем помнить поддержку

"Я благодарен Австралии за новый пакет помощи, включающий тренировки для наших военных и 30 дополнительных Bushmaster. Эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя, и Украина обращалась с запросом на дополнительную партию. Всегда будем помнить о поддержке Австралии", – пообещал Кулеба.

Я вдячний Австралії за новий пакет безпекової допомоги, що включає тренування для наших військових і 30 додаткових Бушмастерів. Ці бронемашини показали відмінні результати на полі бою, і Україна зверталася із запитом на додаткову партію. Завжди пам’ятатимемо підтримку Австралії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 26, 2022

Дополнительные 30 Bushmaster доведут общее количество этих бронемашин, отправленных в Украину, до 90 штук, уточняет радиовещательная корпорация ABC.

Сообщается, что кроме Bushmaster, Австралия в качестве военной поддержки с начала полномасштабного российского вторжения предоставила ВСУ шесть буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы, 28 бронетранспортеров M113, а также противотанковое и другое вооружение.

В федеральном бюджете Австралии, сообщает ABC, на этой неделе выделено более $200 млн на дополнительную помощь Украине, в том числе $185,6 – на оборону. Общая финансовая поддержка Украины Австралией в настоящее время превышает $655 млн, включая $475 млн военной помощи. .

Кроме поставки Bushmaster, частью второго пакета поддержки, объявленного правительством Австралии, станет участие инструкторов Австралийских сил обороны (ADF) в обучении военнослужащих ВСУ на территории Великобритании.

"Наши солдаты станут частью обширной программы обучения в Соединенном Королевстве, чтобы помочь подготовить своих украинских товарищей к борьбе с необоснованной и незаконной агрессией России", – заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес.

Сообщается, что в январе 2023 года контингент из 70 военнослужащих присоединится к многонациональной программе подготовки украинских бойцов.