ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Австралия передаст Украине дополнительные Bushmaster и обучит военных. Кулеба отреагировал: Всегда будем помнить поддержку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Общее количество Bushmaster, отправленных Австралией в Украину, достигнет 90 единиц
Общее количество Bushmaster, отправленных Австралией в Украину, достигнет 90 единиц
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины получат еще 30 австралийских бронетранспортеров Bushmaster, хорошо зарекомендовавших себя в ходе отражения российской агрессии. Об этом 26 октября в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен Австралии за новый пакет помощи, включающий тренировки для наших военных и 30 дополнительных Bushmaster. Эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя, и Украина обращалась с запросом на дополнительную партию. Всегда будем помнить о поддержке Австралии", – пообещал Кулеба.

Дополнительные 30 Bushmaster доведут общее количество этих бронемашин, отправленных в Украину, до 90 штук, уточняет радиовещательная корпорация ABC

Сообщается, что кроме Bushmaster, Австралия в качестве военной поддержки с начала полномасштабного российского вторжения предоставила ВСУ шесть буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы, 28 бронетранспортеров M113, а также противотанковое и другое вооружение.

В федеральном бюджете Австралии, сообщает ABC, на этой неделе выделено более $200 млн на дополнительную помощь Украине, в том числе $185,6 – на оборону. Общая финансовая поддержка Украины Австралией в настоящее время превышает $655 млн, включая $475 млн военной помощи. .

Кроме поставки Bushmaster, частью второго пакета поддержки, объявленного правительством Австралии, станет участие инструкторов Австралийских сил обороны (ADF) в обучении военнослужащих ВСУ на территории Великобритании.

"Наши солдаты станут частью обширной программы обучения в Соединенном Королевстве, чтобы помочь подготовить своих украинских товарищей к борьбе с необоснованной и незаконной агрессией России", – заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес.

Сообщается, что в январе 2023 года контингент из 70 военнослужащих присоединится к многонациональной программе подготовки украинских бойцов.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Австралия ввела санкции против РФ, а также предоставила Украине финансовуюгуманитарную и военную помощь. Сообщалось, в частности, о поставках шести легких буксированных гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасов, а также 20 бронеавтомобилей Bushmaster и четырех бронетранспортеров M113AS4.

3 июля премьер-министр страны Энтони Альбанезе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Австралия дополнительно предоставит Украине военной помощи на $100 млн сверх уже предоставленной помощи на $390 млн. В новый пакет, по его словам, должны войти 14 БТР и 20 Bushmaster, таким образом, общее количество Bushmaster для Украины составит 60 единиц. Также глава правительства Австралии пообещал предоставлять дополнительное военное оборудование, беспилотники и другую военную технику в соответствии с запросами Украины.

Австралийские бронеавтомобили Bushmaster помогли украинским военным выйти на реку Оскол в Харьковской области во время контрнаступления, рассказал 11 сентября министр обороны Украины Алексей Резников.

Теги: Австралия, Вооруженные силы Украины, военная техника, военная помощь, военные учения, бронетранспортер, бронетехника, Дмитрий Кулеба, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Филиппинские студенты по просьбе профессора сдавали экзамен в антимошеннических шляпах и показали результат лучше, чем когда могли списывать
  Филиппинские студенты по просьбе профессора сдавали экзамен в антимошеннических шляпах и показали результат лучше, чем когда могли списывать
Новый подопечный Тины Кароль слил в сеть ранее неопубликованное фото певицы
Новый подопечный Тины Кароль слил в сеть ранее неопубликованное фото певицы
"Вы меня вдохновляете". Шварценеггер похвастался снимком, на котором запечатлен с победителями "Евровидения 2022" Kalush Orchestra
"Вы меня вдохновляете". Шварценеггер похвастался снимком, на котором запечатлен с победителями "Евровидения 2022" Kalush Orchestra
В сети показали, как Собчак, которая ночью покинула РФ, пересекала границу Беларуси с Литвой. Видео
В сети показали, как Собчак, которая ночью покинула РФ, пересекала границу Беларуси с Литвой. Видео
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ
"Провел большую часть жизни за границей". Василиса Фролова показала подросшего сына
"Провел большую часть жизни за границей". Василиса Фролова показала подросшего сына
  Адель презентовала клип на песню I Drink Wine из своего последнего альбома. Видео
  Адель презентовала клип на песню I Drink Wine из своего последнего альбома. Видео
"Из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер". Гениталии Вайнштейна покажут в суде
"Из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер". Гениталии Вайнштейна покажут в суде
  Цибульская про отношения с мужем: Мы не играем в одно целое, мы не две половинки
  Цибульская про отношения с мужем: Мы не играем в одно целое, мы не две половинки
  "Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули". Ольга Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время
  "Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули". Ольга Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время
Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова
Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (159470)
2
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (125552)
3
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (64050)
4
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (55384)
5
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (54136)
6
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (45460)
7
"О, какие чиксы", "Это неудобно". Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак снялась лежа рядом с другой девушкой (43989)
8
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали (40088)
 
 
 
 