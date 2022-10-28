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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах рассказали, какие дроны-камикадзе использует Украина в войне против РФ

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Switchblade 300 один из дронов-камикадзе, которые партнеры предоставили ВСУ
Switchblade 300 – один из дронов-камикадзе, которые партнеры предоставили ВСУ
Фото: wikipedia.org

Украина уже получала и использовала дроны-камикадзе от партнеров и ожидает также новейшие беспилотники Switchblade 600. Об этом 28 октября на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ", рассказал спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

"Беспилотная авиация стала неотъемлемым фактором в военных конфликтах. У нас есть БПЛА ударного типа Bayraktar TB 2. У нас есть дроны-камикадзе также уже, предоставленные нам нашими партнерами, они используются", – сказал Игнат.

Он уточнил, что в распоряжение ВСУ ранее были переданы Switchblade 300.

"Уже нам партнеры будут передавать несколько комплектов ударных БПЛА Switchblade 600. Это тоже новейший БПЛА, который имеет очень мощные тактико-технические характеристики и, надеемся, очень хорошо зарекомендует себя в боевых действиях в Украине", – сообщил спикер ВС ВСУ.

Игнат добавил, что есть и определенные отечественные разработки в плане беспилотной авиации, но пока они не готовы к боевому применению и ВСУ могут рассчитывать только на военную помощь партнеров.

Контекст:

Дроны-камикадзе Switchblade оснащены камерами, системами наведения и ударными боеголовками. Модели дронов описаны на сайте компании-производителя AeroVironment. Модель 300 может поразить цель на расстоянии до 10 км, но в связи с размером аккумулятора ограничена временем полета. Такой дрон весит около 2,5 кг.

Switchblade 600 весит 23 кг, он может атаковать с максимальной скоростью 185 км/ч. "Представляет собой следующее поколение барражирующих ракет увеличенной дальности", – говорится в описании. Дрон несет противотанковую боевую часть типа Javelin, предназначенную для нейтрализации бронетехники. Switchblade 600 может устанавливаться на наземную транспортную платформу, а также использоваться как ударный боеприпас типа "воздух – земля".

В Пентагоне сообщали 7 апреля, что США отправили в Украину 100 беспилотников Switchblade. Представитель оборонного ведомства Джон Кирби рассказал на брифинге 14 апреля, что США в рамках пакета военной помощи на $800 млн среди прочего передадут Украине 300 дронов-камикадзе Switchblade.

Украина ожидает поставок американских дронов-камикадзе Switchblade 600. Об этом министр обороны страны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, которое вышло 25 октября.

Теги: США, Украина, Пентагон, Вооруженные силы Украины, военная техника, военная помощь, Алексей Резников, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, Воздушные силы Украины, Bayraktar, российские оккупанты, Switchblade, Юрий Игнат
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