В Воздушных силах рассказали, какие дроны-камикадзе использует Украина в войне против РФ

Switchblade 300 – один из дронов-камикадзе, которые партнеры предоставили ВСУ Фото: wikipedia.org

"Беспилотная авиация стала неотъемлемым фактором в военных конфликтах. У нас есть БПЛА ударного типа Bayraktar TB 2. У нас есть дроны-камикадзе также уже, предоставленные нам нашими партнерами, они используются", – сказал Игнат.

Он уточнил, что в распоряжение ВСУ ранее были переданы Switchblade 300.

"Уже нам партнеры будут передавать несколько комплектов ударных БПЛА Switchblade 600. Это тоже новейший БПЛА, который имеет очень мощные тактико-технические характеристики и, надеемся, очень хорошо зарекомендует себя в боевых действиях в Украине", – сообщил спикер ВС ВСУ.

Игнат добавил, что есть и определенные отечественные разработки в плане беспилотной авиации, но пока они не готовы к боевому применению и ВСУ могут рассчитывать только на военную помощь партнеров.