ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон рассказал о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

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Пентагон рассказал о новом пакете военной помощи США
Пентагон рассказал о новом пакете военной помощи США
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны США 28 октября объявило о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом на брифинге сказала заместитель спикера Пентагона Сабина Синг, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Она отметила, что это уже 24 пакет военной помощи США для Украины с августа 2021 года. Его объем – $275 млн "на удовлетворение критических потребностей безопасности и обороны Украины".

Он включает дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 500 высокоточных снарядов для 155-мм артиллерии, 2000 тыс. снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, 125 бронемашин HMMWV, патроны для стрелкового оружия, системы спутниковой военной связи.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

По данным Пентагона на 14 октября, с января 2021 года, когда к власти пришел Байден, США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,2 млрд, в том числе с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – на $17,6 млрд. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Пентагон, военная помощь, война России против Украины
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