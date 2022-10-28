Пентагон рассказал о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

Она отметила, что это уже 24 пакет военной помощи США для Украины с августа 2021 года. Его объем – $275 млн "на удовлетворение критических потребностей безопасности и обороны Украины".

Он включает дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 500 высокоточных снарядов для 155-мм артиллерии, 2000 тыс. снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, 125 бронемашин HMMWV, патроны для стрелкового оружия, системы спутниковой военной связи.