Пентагон рассказал о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

Она отметила, что это уже 24 пакет военной помощи США для Украины с августа 2021 года. Его объем – $275 млн "на удовлетворение критических потребностей безопасности и обороны Украины".
Он включает дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 500 высокоточных снарядов для 155-мм артиллерии, 2000 тыс. снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, 125 бронемашин HMMWV, патроны для стрелкового оружия, системы спутниковой военной связи.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
По данным Пентагона на 14 октября, с января 2021 года, когда к власти пришел Байден, США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,2 млрд, в том числе с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – на $17,6 млрд.