Зеленский: При Байдене США больше помогают Украине. Но я не могу обвинять Трампа, так как тогда не было полномасштабной войны

Зеленский отметил, что вопрос возвращения Трампа к власти – выбор американского народа.

"Я скажу так, что Байден помогает нам больше, чем было до него. Но при этом я не могу сейчас обвинять Трампа, потому что при нем полномасштабного вторжения не было, и поэтому я не знаю, как бы он реагировал", – сказал президент.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

По данным Пентагона, с января 2021 года, когда к власти пришел президент Джо Байден, США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,2 млрд, в том числе с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – на $17,6 млрд.

О последнем на сегодня пакете военной помощи на сумму $725 млн США объявили 14 октября. В него, в частности, войдут боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS, ракеты HARM и бронеавтомобили Humvee.

20 октября Байден заявил, что обеспокоен тем, что ряд представителей Республиканской партии выступают за сокращение помощи для Украины.

Лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти 19 октября заявил, что если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в ноябре, то объемы помощи Украине в следующем году будут уменьшены. Спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя заявление Маккарти, отметил, что обе ведущие партии американского Конгресса – Демократическая и Республиканская – выступают за поддержку Украины и администрация Байдена работает над тем, чтобы эта поддержка продолжалась.

Канал NBS News 20 октября сообщил, что многие кандидаты от Республиканской партии, поддерживаемые бывшим президентом США Дональдом Трампом, ставят под сомнение объем американской помощи, которую выделяют Украине. По их словам, у США есть более насущные внутренние проблемы. Они также заявляют, что европейские союзники должны предоставлять Украине больше помощи.

В то же время среди республиканцев есть и сторонники поддержки Украины, что, как отметил канал, отражает "глубокие разногласия" в партии по поводу Украины и внешней политики в целом.

В частности, 21 октября лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл призвал администрацию Байдена быстрее оказывать военную помощь Украине, а также включить в пакет помощи больше систем ПВО.

По данным NBS News, в Конгрессе США сейчас обсуждают новый пакет помощи Украине в размере около $50 млрд.