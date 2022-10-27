ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: При Байдене США больше помогают Украине. Но я не могу обвинять Трампа, так как тогда не было полномасштабной войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Байден помогает нам больше, чем было до него
Зеленский: Байден помогает нам больше, чем было до него
Фото: EPA

США при президенте Джозефе Байдене помогают Украине больше, чем при бывшем лидере Дональде Трампе, но во время нахождения последнего у власти не было полномасштабного вторжения России, и поэтому неизвестно, как бы он отреагировал. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 27 октября на YouTube-канале Офиса президента.

Зеленский отметил, что вопрос возвращения Трампа к власти  выбор американского народа. 

"Я скажу так, что Байден помогает нам больше, чем было до него. Но при этом я не могу сейчас обвинять Трампа, потому что при нем полномасштабного вторжения не было, и поэтому я не знаю, как бы он реагировал", – сказал президент.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

По данным Пентагона, с января 2021 года, когда к власти пришел президент Джо Байден, США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,2 млрд, в том числе с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – на $17,6 млрд. 

О последнем на сегодня пакете военной помощи на сумму $725 млн США объявили 14 октября. В него, в частности, войдут боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS, ракеты HARM и бронеавтомобили Humvee.

20 октября Байден заявил, что обеспокоен тем, что ряд представителей Республиканской партии выступают за сокращение помощи для Украины.

Лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти 19 октября заявил, что если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в ноябре, то объемы помощи Украине в следующем году будут уменьшены. Спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя заявление Маккарти, отметил, что обе ведущие партии американского Конгресса – Демократическая и Республиканская – выступают за поддержку Украины и администрация Байдена работает над тем, чтобы эта поддержка продолжалась.

Канал NBS News 20 октября сообщил, что многие кандидаты от Республиканской партии, поддерживаемые бывшим президентом США Дональдом Трампом, ставят под сомнение объем американской помощи, которую выделяют Украине. По их словам, у США есть более насущные внутренние проблемы. Они также заявляют, что европейские союзники должны предоставлять Украине больше помощи.

В то же время среди республиканцев есть и сторонники поддержки Украины, что, как отметил канал, отражает "глубокие разногласия" в партии по поводу Украины и внешней политики в целом.

В частности, 21 октября лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл призвал администрацию Байдена быстрее оказывать военную помощь Украине, а также включить в пакет помощи больше систем ПВО.

По данным NBS News, в Конгрессе США сейчас обсуждают новый пакет помощи Украине в размере около $50 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Джо Байден, военная помощь, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Республиканская партия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У украинцев всегда все было хорошо с юмором и сексом". На Takflix выпустили фильм об украинских скабрезных песнях. Видео
  "У украинцев всегда все было хорошо с юмором и сексом". На Takflix выпустили фильм об украинских скабрезных песнях. Видео
"Не удивлена". Katya Chilly высказалась о первых итогах нацотбора на "Евровидение 2023". Она подавала заявку, но не прошла отбор
"Не удивлена". Katya Chilly высказалась о первых итогах нацотбора на "Евровидение 2023". Она подавала заявку, но не прошла отбор
"Дед вышел с синими руками и белый как смерть", "Что с клешней?" В сети сравнили руки Путина с руками Елизаветы II за два дня до смерти
"Дед вышел с синими руками и белый как смерть", "Что с клешней?" В сети сравнили руки Путина с руками Елизаветы II за два дня до смерти
Экс-президент Эстонии Кальюлайд пришла на интервью к Гордону в "правильной футболке". Фото
Экс-президент Эстонии Кальюлайд пришла на интервью к Гордону в "правильной футболке". Фото
Квиткова показала тело в комплекте белья с высокими трусами
Квиткова показала тело в комплекте белья с высокими трусами
  Кацурин и Птушкин показали, где в Киеве готовят самую вкусную шаурму
  Кацурин и Птушкин показали, где в Киеве готовят самую вкусную шаурму
"Кайф", "Ты крутая!" Каменских станцевала вблизи перед камерой. В сети обсуждают
"Кайф", "Ты крутая!" Каменских станцевала вблизи перед камерой. В сети обсуждают
"Вместе". Брежнева, которая живет в Италии, сделала селфи с 12-летней дочерью от украинского бизнесмена Кипермана
"Вместе". Брежнева, которая живет в Италии, сделала селфи с 12-летней дочерью от украинского бизнесмена Кипермана
Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск. Стало известно из-за кого
Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск. Стало известно из-за кого
"Вы дно, вы перегной". Украинская певица ответила поклонникам "русского мира" после нападения на нее в Молдове
"Вы – дно, вы – перегной". Украинская певица ответила поклонникам "русского мира" после нападения на нее в Молдове
"Еще не понимает, что прежняя жизнь закончилась. И явно пытается договориться. Вернуться". Роднянский о побеге Собчак из России
"Еще не понимает, что прежняя жизнь закончилась. И явно пытается договориться. Вернуться". Роднянский о побеге Собчак из России
"Сюрпризы бывают разными". Кристина Остапчук высказалась о своей жизни после новости о разводе с ведущим
"Сюрпризы бывают разными". Кристина Остапчук высказалась о своей жизни после новости о разводе с ведущим
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога"
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога"
Бедняков поделился с подписчиками своей мечтой
Бедняков поделился с подписчиками своей мечтой
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (74560)
2
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (71386)
3
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (70448)
4
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (47697)
5
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали (41932)
6
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (39368)
7
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (36947)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой (36638)
 
 
 
 