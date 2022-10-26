Шустер рассказал, как победа республиканцев на выборах в США скажется на поставках оружия в Украину

Шустер: Я не думаю, что республиканцы настолько близоруки, что они скажут, что Украина – это не приоритет Фото: Шустер online / Facebook

Он считает, что есть вероятность, при которой республиканцы получат большинство в Конгрессе, но она не стопроцентная.

"Я понимаю, что сегодня главная проблема Соединенных Штатов – экономика: инфляция, растут цены на энергоносители. Хотя я вижу, что с безработицей не все так плохо. То есть фактор, который всегда играет какую-то роль выбора. Да, возможно, республиканцы возьмут большинство. Я не думаю, что это большинство будет подавляющим. Я не думаю, что республиканцы настолько близоруки, что они скажут, что Украина – это не приоритет, что "мы не будем выписывать", как они говорят, blank check Украине", – отметил Шустер.

По его словам, предвыборные заявления представителей Республиканской партии могут существенно отличаться от того, как они будут действовать, если выиграют выборы.

"То, что они говорят во время предвыборной кампании, – это одно. Когда ответственность будет у них, если они выиграют... Я думаю, что война в Европе всегда заканчивалась для США, в XX веке уж точно, большим количеством собственных жертв. А собственных жертв что демократы, что республиканцы очень хотят избежать. Мы понимаем, что при президенте [США Джо] Байдене в случае, скажем, тактического ядерного удара они скажут: "Спокойно. Не реагируйте слишком жестко, чтобы не обиделся Кремль"? Как-то я не верю, что это резко изменится. Западная культура, западная цивилизация понимают, что эта война цивилизационная, то, что происходит в Украине, – это геноцидная война. [Президент РФ Владимир] Путин декларировал, что такой страны нет и такого народа нет. Поэтому это своего рода Холокост в XXI веке", – резюмировал Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти 19 октября заявил, что если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в ноябре, то объемы помощи Украине в следующем году будут уменьшены. Спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя заявление Маккарти, отметил, что обе ведущие партии американского Конгресса – Демократическая и Республиканская – выступают за поддержку Украины и администрация Байдена работает над тем, чтобы эта поддержка продолжалась.

Канал NBS News 20 октября сообщил, что многие кандидаты от Республиканской партии, поддерживаемые бывшим президентом США Дональдом Трампом, ставят под сомнение объем американской помощи, которую выделяют Украине. По их словам, у США есть более насущные внутренние проблемы. Они также заявляют, что европейские союзники должны предоставлять Украине больше помощи.

В то же время среди республиканцев есть и сторонники поддержки Украины, что, как отметил канал, отражает "глубокие разногласия" в партии по поводу Украины и внешней политики в целом.

В частности, 21 октября лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл призвал администрацию Байдена быстрее оказывать военную помощь Украине, а также включить в пакет помощи больше систем ПВО.

По данным NBS News, в Конгрессе США сейчас обсуждают новый пакет помощи Украине в размере около $50 млрд.