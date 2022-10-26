ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер рассказал, как победа республиканцев на выборах в США скажется на поставках оружия в Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шустер: Я не думаю, что республиканцы настолько близоруки, что они скажут, что Украина это не приоритет
Шустер: Я не думаю, что республиканцы настолько близоруки, что они скажут, что Украина – это не приоритет
Фото: Шустер online / Facebook

Республиканская партия США вряд ли будет инициировать полное прекращение помощи Украине даже в случае победы на промежуточных выборах в ноябре. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

Он считает, что есть вероятность, при которой республиканцы получат большинство в Конгрессе, но она не стопроцентная.

"Я понимаю, что сегодня главная проблема Соединенных Штатов – экономика: инфляция, растут цены на энергоносители. Хотя я вижу, что с безработицей не все так плохо. То есть фактор, который всегда играет какую-то роль выбора. Да, возможно, республиканцы возьмут большинство. Я не думаю, что это большинство будет подавляющим. Я не думаю, что республиканцы настолько близоруки, что они скажут, что Украина – это не приоритет, что "мы не будем выписывать", как они говорят, blank check Украине", – отметил Шустер.

По его словам, предвыборные заявления представителей Республиканской партии могут существенно отличаться от того, как они будут действовать, если выиграют выборы.

"То, что они говорят во время предвыборной кампании, – это одно. Когда ответственность будет у них, если они выиграют... Я думаю, что война в Европе всегда заканчивалась для США, в XX веке уж точно, большим количеством собственных жертв. А собственных жертв что демократы, что республиканцы очень хотят избежать. Мы понимаем, что при президенте [США Джо] Байдене в случае, скажем, тактического ядерного удара они скажут: "Спокойно. Не реагируйте слишком жестко, чтобы не обиделся Кремль"? Как-то я не верю, что это резко изменится. Западная культура, западная цивилизация понимают, что эта война цивилизационная, то, что происходит в Украине, – это геноцидная война. [Президент РФ Владимир] Путин декларировал, что такой страны нет и такого народа нет. Поэтому это своего рода Холокост в XXI веке", – резюмировал Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти 19 октября заявил, что если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в ноябре, то объемы помощи Украине в следующем году будут уменьшены. Спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя заявление Маккарти, отметил, что обе ведущие партии американского Конгресса – Демократическая и Республиканская – выступают за поддержку Украины и администрация Байдена работает над тем, чтобы эта поддержка продолжалась.

Канал NBS News 20 октября сообщил, что многие кандидаты от Республиканской партии, поддерживаемые бывшим президентом США Дональдом Трампом, ставят под сомнение объем американской помощи, которую выделяют Украине. По их словам, у США есть более насущные внутренние проблемы. Они также заявляют, что европейские союзники должны предоставлять Украине больше помощи.

В то же время среди республиканцев есть и сторонники поддержки Украины, что, как отметил канал, отражает "глубокие разногласия" в партии по поводу Украины и внешней политики в целом.

В частности, 21 октября лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл призвал администрацию Байдена быстрее оказывать военную помощь Украине, а также включить в пакет помощи больше систем ПВО.

По данным NBS News, в Конгрессе США сейчас обсуждают новый пакет помощи Украине в размере около $50 млрд.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.

В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $16,8 млрд.

14 октября Байден подписал распоряжение, согласно которому США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $725 млн.

20 октября Байден заявил, что обеспокоен тем, что ряд представителей Республиканской партии выступают за сокращение помощи для Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: США, Украина, Савик Шустер, выборы, вооружение, помощь, Алеся Бацман, Республиканская партия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз
﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз
"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"
"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"
"Счастьем нужно всегда делиться". 82-летний Пеле показал, как отпраздновал свой день рождения
"Счастьем нужно всегда делиться". 82-летний Пеле показал, как отпраздновал свой день рождения
Джамала вернется в польские "Танцы со звездами"
Джамала вернется в польские "Танцы со звездами"
"Как бы спокойно здесь ни было, но тянет домой". 39-летний Решетник сообщил, что покинул Украину
"Как бы спокойно здесь ни было, но тянет домой". 39-летний Решетник сообщил, что покинул Украину
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко
  "Мою любов". Michelle Andrade спела дуэтом с Sofia Shanti песню на украинском языке. Видео
  "Мою любов". Michelle Andrade спела дуэтом с Sofia Shanti песню на украинском языке. Видео
  Канье Уэст заявил, что Тарантино украл у него идею фильма
  Канье Уэст заявил, что Тарантино украл у него идею фильма
"Женщина должна приносить радость". 47-летний Арестович показал, как его носят на руках
"Женщина должна приносить радость". 47-летний Арестович показал, как его носят на руках
"Сладкая парочка". Экс-супруг Ани Лорак снялся в объятиях своей новой избранницы
"Сладкая парочка". Экс-супруг Ани Лорак снялся в объятиях своей новой избранницы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (168911)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (158111)
3
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (135778)
4
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (124752)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (66939) G
6
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (53233)
7
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (51031)
8
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (43012)
 
 
 
 