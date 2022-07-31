В США бывшие республиканцы и демократы создают третью крупную партию. Она может сменить двухпартийную систему страны

Новая партия основывается на объединении трех организаций. Первая из них – движение Renew America Movement, созданное в 2021 году бывшими республиканцами из администраций Рональда Рейгана, Джорджа Буша – старшего, Джорджа Буша – младшего и Дональда Трампа.

Вторым участником является партия "Вперед" (Forward Party) бывшего демократического кандидата в президенты США Эндрю Янга.

Также в новой политической силе участвует движение Serve America Movement – группа бывших республиканцев, демократов и независимых политиков, приближенных к бывшему конгрессмену-республиканцу Дэвиду Джолли.

Сопредседателями партии станут Янг и бывший республиканский губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман, которая состоит в Renew America Movement.

Джоли, Янг и Уитман в совместной колонке в The Washington Post объяснили необходимость создания новой партии тем, что впервые в современной истории примерно половина американцев считает себя "независимыми", то есть не поддерживающими ни республиканцев, ни демократов (такие результаты в 2021 году показал опрос института Gallup). Кроме того, две трети говорят, что нужна новая партия и они будут голосовать за нее.

Учредители новой партии намерены до конца 2023 года добиться ее регистрации и предоставления доступа к выборам в 30 штатах, а к концу 2024 года – во всех 50 штатах.