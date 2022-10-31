Шустер: Самое время реально "наехать" на Иран, чтобы он был исключен из чемпионата мира по футболу

"Футбольный клуб "Шахтер" выступает и обращается к УЕФА и ФИФА и говорит, что Иран, производящий дроны, которые убивают гражданское население Украины и разрушают инфраструктуру гражданскую, должен быть исключен из чемпионата мира. Все. Чемпионата мира, который начинается через 25 дней в Катаре. [...] Если бы Иран был исключен из чемпионата мира – я думаю, что это было бы очень правильно", – сказал Шустер.

Он считает, что такую позицию мог бы отстаивать Офис президента Украины.

"Сейчас самое время, мне кажется, реально наехать на Иран. Знаете, чемпионат мира по футболу – это мягкая власть. Это не дроны, это не самолеты, не танки, а это мягкая власть. И часто мягкая власть еще более эффективна, чем все боеприпасы и оружие. [...] Я просто не понимаю, почему в Офисе президента не занимают такую жесткую позицию по отношению к Ирану. Вот даже в этом случае", – отметил Шустер.

По его словам, "к этой позиции присоединяются по разным причинам другие страны".

"Особенно скандинавские очень активны в том, чтобы исключить Иран. Кто-то – потому, что дроны, а кто-то – потому, что вот это: абсолютно нечеловеческое, жестокое – обращение с теми людьми, которые протестуют. А как вы знаете, сейчас в Иране протесты. Они огромные", – подчеркнул телеведущий.

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Сборная Украины попасть в нее не смогла, проиграв Уэльсу решающий матч в отборном цикле турнира.

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