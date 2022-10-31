Шустер: Самое время реально "наехать" на Иран, чтобы он был исключен из чемпионата мира по футболу

"Футбольный клуб "Шахтер" выступает и обращается к УЕФА и ФИФА и говорит, что Иран, производящий дроны, которые убивают гражданское население Украины и разрушают инфраструктуру гражданскую, должен быть исключен из чемпионата мира. Все. Чемпионата мира, который начинается через 25 дней в Катаре. [...] Если бы Иран был исключен из чемпионата мира – я думаю, что это было бы очень правильно", – сказал Шустер.
Он считает, что такую позицию мог бы отстаивать Офис президента Украины.
"Сейчас самое время, мне кажется, реально наехать на Иран. Знаете, чемпионат мира по футболу – это мягкая власть. Это не дроны, это не самолеты, не танки, а это мягкая власть. И часто мягкая власть еще более эффективна, чем все боеприпасы и оружие. [...] Я просто не понимаю, почему в Офисе президента не занимают такую жесткую позицию по отношению к Ирану. Вот даже в этом случае", – отметил Шустер.
По его словам, "к этой позиции присоединяются по разным причинам другие страны".
"Особенно скандинавские очень активны в том, чтобы исключить Иран. Кто-то – потому, что дроны, а кто-то – потому, что вот это: абсолютно нечеловеческое, жестокое – обращение с теми людьми, которые протестуют. А как вы знаете, сейчас в Иране протесты. Они огромные", – подчеркнул телеведущий.
Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Сборная Украины попасть в нее не смогла, проиграв Уэльсу решающий матч в отборном цикле турнира.
Иранские дроны в последнее время активно применяются Россией в Украине. В частности, речь о дронах-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по данным разведки, Россия заказала у Ирана более 2400 дронов-камикадзе. По данным Воздушных сил ВСУ на 23 октября, украинские военные уничтожили 273 дрона Shahed-136.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном. Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА.
В МВД подчеркивали: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.
Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии и потребовал от Украины документальные подтверждения, что РФ применяет иранские дроны на войне.
За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.