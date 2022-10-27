В Иране возобновились протесты спустя 40 дней после смерти 22-летней студентки

Эскалация произошла из-за того, что полиция открыла огонь по протестующим в Саккезе, родном городе 22-летней студентки Махсы Амини, которая умерла в заключении после ареста за якобы "неправильное ношение хиджаба", говорится в материале. Люди собирались возле кладбища, где похоронена девушка, чтобы отметить 40 дней со дня ее смерти. По данным BBC, правозащитная группа и свидетели заявили, что полицейские стреляли боевыми патронами и слезоточивым газом по толпе в городе. Количество пострадавших неизвестно. The Guardian сообщило, что по дороге к кладбищу образовалась большая пробка. Демонстранты планировали атаковать военную базу, но их разогнали.
Как сообщило Reuters со ссылкой на иранские СМИ, собралось почти 10 тыс. человек. В городе был отключен интернет "по соображениям безопасности".
BBC отметил, что это был наибольший протест в Иране.
On the 40th day after #MahsaAmini’s death while in custody of the Iranian regime, thousands of protesters take to the streets, despite authorities efforts to stop them. This is in her home town Saqiz pic.twitter.com/EgFaHOp135— Frida Ghitis (@FridaGhitis) October 26, 2022
После этого протесты возобновились в других больших городах Ирана. В частности, на улицах Тегерана были зажжены костры, сотни людей прошли маршем по главной дороге, скандируя лозунги, в том числе "Смерть диктатору".
Как сообщает BBC, демонстрации прошли также в Андимешке, Боруджерде, Лахиджан и других городах.
A large crowd of protesters in the southern city of Bandar Abbas marches in a street chanting "This is the year of blood, Seyed Ali * Khamenei * will be in the mud"— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 27, 2022
during protests marking 40 days since the death of #MahsaAmini.# * _ * pic.twitter.com/20GOFWUw27
Several yooung women in the northern city of Rasht block a road, take off thier hijabs and start waving them in the air demanding support from drivers on the 40th night of protests after the death of #MahsaAmini.# * _ * pic.twitter.com/Af8DBDPi1c— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 27, 2022
По состоянию на 25 октября, согласно данным организации Iran Numan Rights, которая базируется в Норвегии, вследствие общенациональных протестов в Иране было убито 234 человека, в том числе 29 детей.
22-летняя Махса (Джина) Амини из Саккеза (Курдистан) 13 сентября приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
Свидетели сказали, что Амини избили в фургоне для задержанных, через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
Ее смерть вызвала протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Протесты охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.
С 23 сентября в Иране начались также проправительственные марши, участники которых призвали к казни бунтовщиков, сообщили Reuters и Al Arabiya. Они скандировали "Нарушители Корана должны быть казнены", выкрикивали "Смерть Америке" и "Смерть Израилю", а антиправительственных демонстрантов осудили в качестве "солдат Израиля". Тегеран также обвинил США в использовании беспорядков для попыток "дестабилизировать ситуацию в стране".