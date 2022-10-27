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В Иране возобновились протесты спустя 40 дней после смерти 22-летней студентки

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В Иране вследствие протестов было убито 234 человека
В Иране вследствие протестов было убито 234 человека
Фото: EPA

В Иране 27 октября прошел крупнейший ночной протест за шесть недель антиправительственных демонстраций. Об этом сообщил телеканал BBC.

Эскалация произошла из-за того, что полиция открыла огонь по протестующим в Саккезе, родном городе 22-летней студентки Махсы Амини, которая умерла в заключении после ареста за якобы "неправильное ношение хиджаба", говорится в материале. Люди собирались возле кладбища, где похоронена девушка, чтобы отметить 40 дней со дня ее смерти. По данным BBC, правозащитная группа и свидетели заявили, что полицейские стреляли боевыми патронами и слезоточивым газом по толпе в городе. Количество пострадавших неизвестно. The Guardian сообщило, что по дороге к кладбищу образовалась большая пробка. Демонстранты планировали атаковать военную базу, но их разогнали. 

Как сообщило Reuters со ссылкой на иранские СМИ, собралось почти 10 тыс. человек. В городе был отключен интернет "по соображениям безопасности".

BBC отметил, что это был наибольший протест в Иране.

После этого протесты возобновились в других больших городах Ирана. В частности, на улицах Тегерана были зажжены костры, сотни людей прошли маршем по главной дороге, скандируя лозунги, в том числе "Смерть диктатору". 

Как сообщает BBC, демонстрации прошли также в Андимешке, Боруджерде, Лахиджан и других городах.

По состоянию на 25 октября, согласно данным организации Iran Numan Rights, которая базируется в Норвегии, вследствие общенациональных протестов в Иране было убито 234 человека, в том числе 29 детей.

Контекст:

22-летняя Махса (Джина) Амини из Саккеза (Курдистан) 13 сентября приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".

Свидетели сказали, что Амини избили в фургоне для задержанных, через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.

Ее смерть вызвала протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Протесты охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.

С 23 сентября в Иране начались также проправительственные марши, участники которых призвали к казни бунтовщиков, сообщили Reuters и Al Arabiya. Они скандировали "Нарушители Корана должны быть казнены", выкрикивали "Смерть Америке" и "Смерть Израилю", а антиправительственных демонстрантов осудили в качестве "солдат Израиля". Тегеран также обвинил США в использовании беспорядков для попыток "дестабилизировать ситуацию в стране".

Теги: Иран, протесты, Тегеран, хиджаб, демонстрации
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