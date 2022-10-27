В Иране возобновились протесты спустя 40 дней после смерти 22-летней студентки

Эскалация произошла из-за того, что полиция открыла огонь по протестующим в Саккезе, родном городе 22-летней студентки Махсы Амини, которая умерла в заключении после ареста за якобы "неправильное ношение хиджаба", говорится в материале. Люди собирались возле кладбища, где похоронена девушка, чтобы отметить 40 дней со дня ее смерти. По данным BBC, правозащитная группа и свидетели заявили, что полицейские стреляли боевыми патронами и слезоточивым газом по толпе в городе. Количество пострадавших неизвестно. The Guardian сообщило, что по дороге к кладбищу образовалась большая пробка. Демонстранты планировали атаковать военную базу, но их разогнали.

Как сообщило Reuters со ссылкой на иранские СМИ, собралось почти 10 тыс. человек. В городе был отключен интернет "по соображениям безопасности".

BBC отметил, что это был наибольший протест в Иране.

On the 40th day after #MahsaAmini’s death while in custody of the Iranian regime, thousands of protesters take to the streets, despite authorities efforts to stop them. This is in her home town Saqiz pic.twitter.com/EgFaHOp135 — Frida Ghitis (@FridaGhitis) October 26, 2022

После этого протесты возобновились в других больших городах Ирана. В частности, на улицах Тегерана были зажжены костры, сотни людей прошли маршем по главной дороге, скандируя лозунги, в том числе "Смерть диктатору".

Как сообщает BBC, демонстрации прошли также в Андимешке, Боруджерде, Лахиджан и других городах.

A large crowd of protesters in the southern city of Bandar Abbas marches in a street chanting "This is the year of blood, Seyed Ali * Khamenei * will be in the mud"

during protests marking 40 days since the death of #MahsaAmini.# * _ * pic.twitter.com/20GOFWUw27 — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 27, 2022

Several yooung women in the northern city of Rasht block a road, take off thier hijabs and start waving them in the air demanding support from drivers on the 40th night of protests after the death of #MahsaAmini.# * _ * pic.twitter.com/Af8DBDPi1c — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 27, 2022

По состоянию на 25 октября, согласно данным организации Iran Numan Rights, которая базируется в Норвегии, вследствие общенациональных протестов в Иране было убито 234 человека, в том числе 29 детей.