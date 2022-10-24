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"Шахтер" Ахметова требует исключить сборную Ирана из чемпионата мира и допустить Украину

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Сергей Палкин: Содействие участию террористов в чемпионате мира и является политикой. Пора положить конец такой политике
Сергей Палкин: Содействие участию террористов в чемпионате мира и является политикой. Пора положить конец такой политике
Фото: FC SHAKHTAR / Facebook

Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер Донецк" Сергей Палкин обратился в ФИФА с просьбой не допустить национальную сборную Ирана по футболу к участию в чемпионате мира, который стартует через месяц в Катаре. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба клуба.

Руководитель команды Рината Ахметова заявил, что иранское руководство будет развлекаться и смотреть на игру своей сборной на чемпионате мира, а в это время украинцев будут убивать иранские дроны и ракеты.

"Уже почти 250 таких дронов атаковали мирные города Украины. Каждый из них был произведен, поставлен иранскими властями, иранские инструкторы и военные непосредственно обучали и руководили запусками дронов, которые уничтожали дома, музеи, университеты, офисы, спортивные и детские площадки, и главное – убивали украинцев. В том числе детей. Детей, также мечтавших посмотреть на свою сборную на чемпионате мира по футболу", – сказано в заявлении Палкина.

Он призвал ФИФА и все международное сообщество добиться немедленного запрета на участие в чемпионате мира сборной Ирана за непосредственное участие в террористических атаках против украинцев. Место Ирана должна занять Украина, убежден топ-менеджер.

"Такое решение исторически и спортивно оправдано. Призываю всех приобщиться к давлению на футбольную бюрократию. Хватит повторять ошибки чемпионата мира 2018 в России, скрываясь за пустым тезисом об аполитичности спорта. Содействие участию террористов в чемпионате мира и является политикой. Время положить конец такой политике", – заявил Палкин.

https://www.facebook.com/fcshakhtar/posts/pfbid0T2YEfTLCJ6Yy7zi4WNNDsxCgi5QadJzc87jY4RhDMcdGoTRvGwCBGgxj6MGeBmvLl

"Шахтер" также призывал к полному исключению России из рядов ФИФА и УЕФА.

Контекст:

Иранские дроны в последнее время активно применяются Россией в Украине. В частности, речь о дронах-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по данным разведки, Россия заказала у Ирана более 2400 дронов-камикадзе. По данным ВС ВСУ на 23 октября, украинские военные уничтожили 273 дрона Shahed-136

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном. Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА.

В МВД подчеркивали: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.

Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии и потребовал от Украины документальные подтверждения, что РФ применяет иранские дроны на войне.

За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Теги: футбол, Иран, спорт, сборная Украины, Шахтер Донецк, Катар, Сергей Палкин, чемпионат мира по футболу 2022, ракеты, дрон-камикадзе
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