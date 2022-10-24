"Шахтер" Ахметова требует исключить сборную Ирана из чемпионата мира и допустить Украину

Сергей Палкин: Содействие участию террористов в чемпионате мира и является политикой. Пора положить конец такой политике Фото: FC SHAKHTAR / Facebook

Руководитель команды Рината Ахметова заявил, что иранское руководство будет развлекаться и смотреть на игру своей сборной на чемпионате мира, а в это время украинцев будут убивать иранские дроны и ракеты.

"Уже почти 250 таких дронов атаковали мирные города Украины. Каждый из них был произведен, поставлен иранскими властями, иранские инструкторы и военные непосредственно обучали и руководили запусками дронов, которые уничтожали дома, музеи, университеты, офисы, спортивные и детские площадки, и главное – убивали украинцев. В том числе детей. Детей, также мечтавших посмотреть на свою сборную на чемпионате мира по футболу", – сказано в заявлении Палкина.

Он призвал ФИФА и все международное сообщество добиться немедленного запрета на участие в чемпионате мира сборной Ирана за непосредственное участие в террористических атаках против украинцев. Место Ирана должна занять Украина, убежден топ-менеджер.

"Такое решение исторически и спортивно оправдано. Призываю всех приобщиться к давлению на футбольную бюрократию. Хватит повторять ошибки чемпионата мира 2018 в России, скрываясь за пустым тезисом об аполитичности спорта. Содействие участию террористов в чемпионате мира и является политикой. Время положить конец такой политике", – заявил Палкин.

"Шахтер" также призывал к полному исключению России из рядов ФИФА и УЕФА.