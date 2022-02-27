"Не играйте с бандитами". Польша отказалась проводить футбольный матч с Россией в рамках чемпионата мира

"Хватит слов, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации против Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф с Россией. Это единственно верное решение", – написал он.

По словам Кулеша, польская федерация футбола договаривается с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести эту общую позицию к ФИФА.

Koniec ze s * owami, czas na czyny! W zwi * zku z eskalacj * agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrain * , reprezentacja Polski nie zamierza rozegra * bara * owego meczu z rep. Rosji. To jedyna s * uszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami * i * , aby przedstawi * FIFA wspólne stanowisko. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022

Президент Польши Анджей Дуда поддержал решение польских футбольных функционеров.

"И правильно, господин президент Кулеша, не играйте с бандитами", – твитнул он.

I s * usznie, Panie Prezesie @Czarek_Kulesza . Nie gra si * z bandytami! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 26, 2022

Матч полуфинала отбора плей-офф на ЧМ 2022 между Россией и Польшей планировался на 24 марта.

Финальная часть турнира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.