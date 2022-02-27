"Не играйте с бандитами". Польша отказалась проводить футбольный матч с Россией в рамках чемпионата мира

"Хватит слов, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации против Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф с Россией. Это единственно верное решение", – написал он.
По словам Кулеша, польская федерация футбола договаривается с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести эту общую позицию к ФИФА.
Koniec ze s * owami, czas na czyny! W zwi * zku z eskalacj * agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrain * , reprezentacja Polski nie zamierza rozegra * bara * owego meczu z rep. Rosji. To jedyna s * uszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami * i * , aby przedstawi * FIFA wspólne stanowisko.— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022
Президент Польши Анджей Дуда поддержал решение польских футбольных функционеров.
"И правильно, господин президент Кулеша, не играйте с бандитами", – твитнул он.
I s * usznie, Panie Prezesie @Czarek_Kulesza . Nie gra si * z bandytami!— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 26, 2022
Матч полуфинала отбора плей-офф на ЧМ 2022 между Россией и Польшей планировался на 24 марта.
Финальная часть турнира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По информации Зеленского враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранены 1115 человек (33 ребенка), рассказал 26 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко.
В субботу, по данным Воздушных сил ВСУ, в украинском небе сбили семь самолетов (в том числе два ИЛ-76 с десантом) и 11 вертолетов оккупантов.
В Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.