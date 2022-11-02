В Черкасской области дрон-камикадзе попал в объект инфраструктуры – ОВА

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

По данным начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, Россия заказала у Ирана около 1700 дронов. Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Зеленский обвинил Тегеран во лжи. В МВД Украины заявили: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно, "откуда они и какие там комплектующие".

Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО. За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника.