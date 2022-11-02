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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черкасской области дрон-камикадзе попал в объект инфраструктуры – ОВА

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Табурец отметил, что два дрона сбила ПВО
Табурец отметил, что два дрона сбила ПВО
Фото: Ігор Табурець | Начальник Черкаської ОВА / Telegram

Ночью над Черкасской областью было сбито два дрона-камикадзе Shahed-136, еще один попал по объекту инфраструктуры. Об этом сообщил утром 2 ноября в Telegram глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Всю ночь враг терроризировал одну из общин Черкасского района. Два "шахида" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры", – написал Табурец.

По его информации, люди не пострадали.

По информации Воздушных Сил ВСУ, за прошедшую ночь оккупанты выпустили по Украине 13 иранских беспилотников Shahed-136, 12 из них сбила ПВО.

В то же время по сообщениям военных администраций, шесть беспилотников украинские военные сбили в Днепропетровской области, еще шесть – в Киевской

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

По данным начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, Россия заказала у Ирана около 1700 дроновПрезидент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Зеленский обвинил Тегеран во лжи. В МВД Украины заявили: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно, "откуда они и какие там комплектующие"

Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТОЗа участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника.

Теги: ПВО, Черкасская область, беспилотники, война России против Украины, инфраструктура, Игорь Табурец, дрон-камикадзе
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