В Черкасской области дрон-камикадзе попал в объект инфраструктуры – ОВА

"Всю ночь враг терроризировал одну из общин Черкасского района. Два "шахида" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры", – написал Табурец.
По его информации, люди не пострадали.
По информации Воздушных Сил ВСУ, за прошедшую ночь оккупанты выпустили по Украине 13 иранских беспилотников Shahed-136, 12 из них сбила ПВО.
В то же время по сообщениям военных администраций, шесть беспилотников украинские военные сбили в Днепропетровской области, еще шесть – в Киевской.
Контекст:
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".