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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США будут использовать все инструменты, чтобы противостоять поставкам иранского оружия России – Госдеп

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В Госдепе напомнили о нехватке поставок, с которой сталкивается Россия
В Госдепе напомнили о нехватке поставок, с которой сталкивается Россия
Фото: depositphotos.com

Представитель Госдепа США Нед Прайс 1 ноября заверил, что США будут использовать все инструменты, чтобы противостоять поставкам иранского оружия России. Его цитирует пресс-служба Госдепа.

Он напомнил о нехватке поставок, с которой сталкивается Россия. По слова Прайса, это связано, по крайней мере частично, с экспортным контролем, который Соединенные Штаты и ряд других стран наложили на промышленность Москвы, а также на ее военно-промышленную сферу.

Представитель Госдепа выразил беспокойство тем, что Россия может попытаться приобрести у Ирана современное оружие, такое как ракеты класса "земля-земля", чтобы использовать на войне против Украины.

"Ранее мы уже говорили о наших усилиях с использованием всех соответствующих средств для разоблачения, сдерживания и противодействия предоставлению Ираном этих боеприпасов в войне против украинского народа. Мы продолжим активно применять все санкции США в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном... Говоря точнее, любой, кто ведет дела с Ираном и может иметь какие-либо связи с его БПЛА, разработкой баллистических ракет или потоком оружия из Ирана в Россию, должен быть очень осторожным. Они должны проявлять должную осмотрительность. Мы без колебаний применим наши санкции. Мы без колебаний воспользуемся любым подходящим и эффективным инструментом", – заявил он.

Прайс добавил, что США подтвердили поставку десятков БПЛА из Ирана в Россию, которые использовались россиянами против жителей Украины.

"Мы будем использовать все подходящие инструменты, чтобы противостоять этому, чтобы разоблачить это", – подытожил он.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Тегеран во лжи. В МВД Украины заявили: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА, и там четко видно, "откуда они и какие там комплектующие".

Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО. За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. Спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат 28 октября рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе.

1 ноября канал CNN писал, что Иран  готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины,  в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" .

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Иран, Госдепартамент США, вооружение, Нед Прайс, дрон-камикадзе
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