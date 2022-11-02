США будут использовать все инструменты, чтобы противостоять поставкам иранского оружия России – Госдеп

В Госдепе напомнили о нехватке поставок, с которой сталкивается Россия Фото: depositphotos.com

Он напомнил о нехватке поставок, с которой сталкивается Россия. По слова Прайса, это связано, по крайней мере частично, с экспортным контролем, который Соединенные Штаты и ряд других стран наложили на промышленность Москвы, а также на ее военно-промышленную сферу.

Представитель Госдепа выразил беспокойство тем, что Россия может попытаться приобрести у Ирана современное оружие, такое как ракеты класса "земля-земля", чтобы использовать на войне против Украины.

"Ранее мы уже говорили о наших усилиях с использованием всех соответствующих средств для разоблачения, сдерживания и противодействия предоставлению Ираном этих боеприпасов в войне против украинского народа. Мы продолжим активно применять все санкции США в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном... Говоря точнее, любой, кто ведет дела с Ираном и может иметь какие-либо связи с его БПЛА, разработкой баллистических ракет или потоком оружия из Ирана в Россию, должен быть очень осторожным. Они должны проявлять должную осмотрительность. Мы без колебаний применим наши санкции. Мы без колебаний воспользуемся любым подходящим и эффективным инструментом", – заявил он.

Прайс добавил, что США подтвердили поставку десятков БПЛА из Ирана в Россию, которые использовались россиянами против жителей Украины.

"Мы будем использовать все подходящие инструменты, чтобы противостоять этому, чтобы разоблачить это", – подытожил он.