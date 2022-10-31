Комитет ООН поддержал резолюцию о риске распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке. Авторы обратились к Израилю, но не упомянули Иран

Комитет Генассамблеи ООН призвал Израиль "не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать иными способами ядерное оружие" Скриншот: media.un.org

Резолюцию поддержали 152 государства, в том числе Украина, против проголосовали пять стран, еще 24 воздержались.

Скриншот: media.un.org

Согласно проекту резолюции, ее авторы призывают Израиль присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Генеральная Ассамблея, [...] напоминая, что Израиль остается единственным государством на Ближнем Востоке, которое еще не стало участником договора, будучи встревоженным угрозами, которые распространение ядерного оружия создает для безопасности и стабильности региона Ближнего Востока, [...] вновь подтверждает важное значение присоединения Израиля к Договору о нераспространении ядерного оружия и постановки всех его ядерных объектов под всеобъемлющие гарантии Международного агентства по атомной энергии для достижения цели обеспечения на Ближнем Востоке всеобщего присоединения к договору", – говорится в документе.

Комитет Генассамблеи призвал Израиль присоединиться к договору "без дальнейшего промедления", а также "не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать иными способами ядерное оружие, отказаться от владения ядерным оружием и поставить все свои не охваченные гарантиями ядерные объекты под полномасштабные гарантии МАГАТЭ, что было бы важной мерой укрепления доверия между всеми государствами региона и шагом на пути к упрочению мира и безопасности".

Израильская газета The Jerusalem Post обратила внимание, что в резолюции не упоминается Иран, который, "как считается, находится на пути к созданию ядерного оружия". Резолюция, по оценке СМИ, направлена против Израиля.

Издание подчеркивает, что Израиль считается одной из стран, обладающих ядерным оружием, но никогда не признавал наличия такого оружия.