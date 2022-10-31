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Комитет ООН поддержал резолюцию о риске распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке. Авторы обратились к Израилю, но не упомянули Иран

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Комитет Генассамблеи ООН призвал Израиль "не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать иными способами ядерное оружие"
Комитет Генассамблеи ООН призвал Израиль "не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать иными способами ядерное оружие"
Скриншот: media.un.org

28 октября первый комитет ООН поддержал резолюцию A/C.1/77/L.2 о нераспространении ядерного оружия на Ближнем Востоке. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

Резолюцию поддержали 152 государства, в том числе Украина, против проголосовали пять стран, еще 24 воздержались.

Скриншот: media.un.org
Скриншот: media.un.org

Согласно проекту резолюции, ее авторы призывают Израиль присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия. 

"Генеральная Ассамблея, [...] напоминая, что Израиль остается единственным государством на Ближнем Востоке, которое еще не стало участником договора, будучи встревоженным угрозами, которые распространение ядерного оружия создает для безопасности и стабильности региона Ближнего Востока, [...] вновь подтверждает важное значение присоединения Израиля к Договору о нераспространении ядерного оружия и постановки всех его ядерных объектов под всеобъемлющие гарантии Международного агентства по атомной энергии для достижения цели обеспечения на Ближнем Востоке всеобщего присоединения к договору", – говорится в документе. 

Комитет Генассамблеи призвал Израиль присоединиться к договору "без дальнейшего промедления", а также "не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать иными способами ядерное оружие, отказаться от владения ядерным оружием и поставить все свои не охваченные гарантиями ядерные объекты под полномасштабные гарантии МАГАТЭ, что было бы важной мерой укрепления доверия между всеми государствами региона и шагом на пути к упрочению мира и безопасности". 

Израильская газета The Jerusalem Post обратила внимание, что в резолюции не упоминается Иран, который, "как считается, находится на пути к созданию ядерного оружия". Резолюция, по оценке СМИ, направлена против Израиля.

Издание подчеркивает, что Израиль считается одной из стран, обладающих ядерным оружием, но никогда не признавал наличия такого оружия. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Иран, Израиль, оружие, ООН, ядерное оружие, резолюция, МАГАТЭ, Генеральная Ассамблея ООН
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