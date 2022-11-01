В Черкассах остановили весь электротранспорт для экономии энергии

"Приняли решение сегодня остановить работу электротранспорта в Черкассах, поскольку она требует большое количество питания. Добавлю, что все троллейбусные маршруты в нашем городе дублируются автобусными", – сообщил он.

Кроме того, в Черкассах с 1 ноября будут применяться почасовые графики отключения электроэнергии. Бондаренко призвал людей быть готовыми к этому и позаботиться о наличии питьевой воды в доме.

Также мэр сообщил, что в городе восстановили водоснабжение и отопление, но остается проблема с подачей воды на верхние этажи домов. Предприятия "Черкассыводоканал" работают над устранением недостатков.

Городской голова призвал председателей объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) и управляющие компании включить в домах тепло, чтобы не перегружать систему электроснабжения.