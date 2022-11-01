В Черкассах остановили весь электротранспорт для экономии энергии

"Приняли решение сегодня остановить работу электротранспорта в Черкассах, поскольку она требует большое количество питания. Добавлю, что все троллейбусные маршруты в нашем городе дублируются автобусными", – сообщил он.
Кроме того, в Черкассах с 1 ноября будут применяться почасовые графики отключения электроэнергии. Бондаренко призвал людей быть готовыми к этому и позаботиться о наличии питьевой воды в доме.
Также мэр сообщил, что в городе восстановили водоснабжение и отопление, но остается проблема с подачей воды на верхние этажи домов. Предприятия "Черкассыводоканал" работают над устранением недостатков.
Городской голова призвал председателей объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) и управляющие компании включить в домах тепло, чтобы не перегружать систему электроснабжения.
Утром 31 октября российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу.
Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них били сбиты. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.
Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.