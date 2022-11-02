Украинские военные за сутки уничтожили около 800 оккупантов, вертолет, самолет и систему ПВО – Генштаб ВСУ

"Наибольшие потери оккупанты понесли на авдеевском и лиманском направлениях. Данные уточняются", – добавили в Генштабе.

За прошедшие сутки силы обороны Украины ликвидировали около 800 российских захватчиков.

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