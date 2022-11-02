Украинские военные за сутки уничтожили около 800 оккупантов, вертолет, самолет и систему ПВО – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки силы обороны Украины ликвидировали около 800 российских захватчиков.
Другие потери войск РФ составили:
- танки – 2714 (+16);
- боевые бронированные машины – 5525 (+24);
- артиллерийские системы – 1733 (+3);
- РСЗО – 387 (+4);
- средства ПВО – 198 (+1);
- самолеты – 277 (+1);
- вертолеты – 258 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23);
- крылатые ракеты – 397;
- корабли/катера – 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4153 (+10),
- специальная техника – 154.
"Наибольшие потери оккупанты понесли на авдеевском и лиманском направлениях. Данные уточняются", – добавили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)