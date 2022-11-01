"Бряцание оружием в адрес западных стран". В ВСУ прокомментировали информацию о размещении гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Беларуси

Отвечая на вопрос, как переброска "Кинжалов" в Беларусь может повлиять на ситуацию в украинском небе, Игнат подчеркнул, что повлиять может уменьшение количества "Кинжалов" или их полное отсутствие, но не изменение точки базирования.
Он отметил, что специально оборудованный российский истребитель-перехватчик МиГ-31К может нести одну такую ракету, которая крепится к фюзеляжу. "Кинжал", запускаемый с Миг-31К, имеет дальность полета до 2 тыс. км, поэтому, указал Игнат, может угрожать любой точке Украины независимо от того, где хранятся ракеты, или от того, где базируется самолет – в РФ, Беларуси или временно оккупированном Крыму.
"Пребывание на территории Беларуси – это не столько угроза Украине, сколько бряцание этим оружием в адрес западных стран, Европы", – объяснил спикер ВС ВСУ.
1 ноября разведка Британии сообщила, что Россия перебросила на территорию Беларуси (аэродром Мачулищи) два истребителя-перехватчика МиГ-31К, способные нести ракеты "Кинжал", и, вероятно, сами ракеты. По мнению минобороны Великобритании, это сделано, чтобы отправить сообщение Западу и создать впечатление, что Беларусь все более вовлечена в войну.
Гиперзвуковые ракеты перемещаются со скоростью 5 Махов (6 тыс. км/час) или выше, поэтому их трудно обнаружить системам противоракетной обороны. Гиперзвуковые ракеты могут двигаться по гораздо более низкой траектории, способны маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.
В РФ утверждали, что применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса "Кинжал" во время атаки на подземный военный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области.
Украинские военные подтвердили нанесение удара, однако тип ракеты, которой ударили россияне, еще устанавливается.
Официальные лица США подтвердили американскому каналу CNN, что Россия запустила гиперзвуковые ракеты по Украине, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях.
18 августа стало известно, что РФ перебазировала к западным границам три военных самолета МиГ-31, вооруженных "Кинжалами". Министерство обороны РФ заявило, что истребители прибыли на аэродром Чкаловск в рамках "дополнительных мер стратегического сдерживания" и будут на "боевом дежурстве круглые сутки". На опубликованном видео с посадкой истребителей не видно, несут ли они ракетные заряды.