"Бряцание оружием в адрес западных стран". В ВСУ прокомментировали информацию о размещении гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Беларуси

Ракеты "Кинжал", размещенные Россией в Беларуси, ничего не меняют для Украины с точки зрения безопасности, отметили в ВС ВСУ Фото: ru.wikipedia.org

Отвечая на вопрос, как переброска "Кинжалов" в Беларусь может повлиять на ситуацию в украинском небе, Игнат подчеркнул, что повлиять может уменьшение количества "Кинжалов" или их полное отсутствие, но не изменение точки базирования.

Он отметил, что специально оборудованный российский истребитель-перехватчик МиГ-31К может нести одну такую ракету, которая крепится к фюзеляжу. "Кинжал", запускаемый с Миг-31К, имеет дальность полета до 2 тыс. км, поэтому, указал Игнат, может угрожать любой точке Украины независимо от того, где хранятся ракеты, или от того, где базируется самолет – в РФ, Беларуси или временно оккупированном Крыму.

"Пребывание на территории Беларуси – это не столько угроза Украине, сколько бряцание этим оружием в адрес западных стран, Европы", – объяснил спикер ВС ВСУ.

1 ноября разведка Британии сообщила, что Россия перебросила на территорию Беларуси (аэродром Мачулищи) два истребителя-перехватчика МиГ-31К, способные нести ракеты "Кинжал", и, вероятно, сами ракеты. По мнению минобороны Великобритании, это сделано, чтобы отправить сообщение Западу и создать впечатление, что Беларусь все более вовлечена в войну.