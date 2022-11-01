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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне, вероятно, завезли в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал" – британская разведка

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РФ разместила в Беларуси истребители МИГ-31, способные нести гиперзвуковое оружие
РФ разместила в Беларуси истребители МИГ-31, способные нести гиперзвуковое оружие
Фото: ЕРА

Российские войска, вероятно, перебросили в Беларусь часть арсенала гиперзвукового оружия. Об этом говорится в сводке британской разведки, которую 1 ноября опубликовало в Twitter министерство обороны Великобритании.

По его данным, речь идет о сверхзвуковых ракетах "Кинжал". Минобороны показало спутниковый снимок белорусского аэродрома Мачулищи, где находятся два истребителя МиГ-31К, которые способны нести ракеты такого класса. Отмечается, что Россия использует эти ракеты с 2018 года, однако ранее их не фиксировали в Беларуси.

"Россия иногда запускала эти ракеты во время войны в Украине, но их запасы, вероятно, очень ограничены", –  говорится в сообщении.

В британской разведке объяснили, что размещение "Кинжалов" в Беларуси дает РФ небольшое дополнительное преимущество с точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины.

"Вероятнее всего, развертывание проведено для того, чтобы дать сигнал Западу и представить Беларусь как все более участвующую в войне", – утверждают в министерстве обороны Великобритании.


Контекст:

Гиперзвуковые ракеты перемещаются со скоростью 5 Махов (6 тыс. км/час) или выше, поэтому их трудно обнаружить системам противоракетной обороны. Гиперзвуковые ракеты могут двигаться по гораздо более низкой траектории, способны маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.

В РФ утверждали, что применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса "Кинжал" во время атаки на подземный военный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области. 

Украинские военные подтвердили нанесение удара, однако тип ракеты, которой ударили россияне, еще устанавливается.

Официальные лица США подтвердили американскому каналу CNN, что Россия запустила гиперзвуковые ракеты по Украине, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях.

18 августа стало известно, что РФ перебазировала к западным границам три военных самолета МиГ-31, вооруженных "Кинжалами". Министерство обороны РФ заявило, что истребители прибыли на аэродром Чкаловск в рамках "дополнительных мер стратегического сдерживания" и будут на "боевом дежурстве круглые сутки". На опубликованном видео с посадкой истребителей не видно, несут ли они ракетные заряды

Теги: Беларусь, Великобритания, Минобороны, война России против Украины, МиГ-31, гиперзвуковое оружие, ракета Кинжал
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