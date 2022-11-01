Россияне, вероятно, завезли в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал" – британская разведка

По его данным, речь идет о сверхзвуковых ракетах "Кинжал". Минобороны показало спутниковый снимок белорусского аэродрома Мачулищи, где находятся два истребителя МиГ-31К, которые способны нести ракеты такого класса. Отмечается, что Россия использует эти ракеты с 2018 года, однако ранее их не фиксировали в Беларуси.

"Россия иногда запускала эти ракеты во время войны в Украине, но их запасы, вероятно, очень ограничены", – говорится в сообщении.

В британской разведке объяснили, что размещение "Кинжалов" в Беларуси дает РФ небольшое дополнительное преимущество с точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины.

"Вероятнее всего, развертывание проведено для того, чтобы дать сигнал Западу и представить Беларусь как все более участвующую в войне", – утверждают в министерстве обороны Великобритании.





Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 November 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Q9WxS4UKza — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 1, 2022