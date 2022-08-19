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В Литве не видят роста угрозы от России из-за истребителей с "Кинжалами" в Калининградской области

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Арсеналы, расположенные в Калининграде, сильно использовались в войне против Украины минобороны Литвы
Арсеналы, расположенные в Калининграде, сильно использовались в войне против Украины – минобороны Литвы
Фото: ЕРА

Усиление авиационной группы войск России в Калининградской области с возможным размещением там гиперзвуковых ракет "Кинжал" не увеличивает угрозу Западу. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, его цитирует Delfi.

По его словам, военный потенциал региона, который граничит с Польшей и Литвой, значительно снизился.

"Не нужно представлять, что Калининград остался в стороне, когда против Украины стягиваются ресурсы со всей РФ. Калининград не остался в стороне, эти ресурсы из него брали и берут", – сказал политик.

Анушаускас отметил, что в местных подразделениях значительно, от четверти до половины, сократились как личный состав, так и положенное ему вооружение.

"Я думаю, что нам не следует слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Тем более, что арсеналы, расположенные в Калининграде, сильно использовались в войне, оттуда многое взяли. Эти ракеты никак ситуацию не меняют", – добавил министр обороны.

О том, что Кремль перебазировал к западным границам три военных самолета МиГ-31, вооруженных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", стало известно 18 августа. Как сообщило в Telegram министерство обороны РФ, истребители прибыли на аэродром Чкаловск в рамках "дополнительных мер стратегического сдерживания".

В сообщении говорилось, что самолеты будут на "боевом дежурстве круглые сутки". На опубликованном видео с посадкой истребителей не видно, несут ли они ракетные заряды.

Контекст:

Гиперзвуковые ракеты перемещаются со скоростью 5 Махов (6 тыс. км/час) или выше, поэтому их трудно обнаружить системам противоракетной обороны. Гиперзвуковые ракеты могут двигаться по гораздо более низкой траектории, способны маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.

В РФ утверждали, что применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса "Кинжал" во время атаки на подземный военный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области. 

Украинские военные подтвердили нанесение удара, однако тип ракеты, которой ударили россияне, еще устанавливается.

Официальные лица США подтвердили американскому каналу CNN, что Россия запустила гиперзвуковые ракеты по Украине, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях.

Теги: Россия, Литва, армия РФ, война России против Украины, минобороны РФ, Калининградская область, МиГ-31, ракета Кинжал, Арвидас Анушаускас
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