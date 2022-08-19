В Литве не видят роста угрозы от России из-за истребителей с "Кинжалами" в Калининградской области

Арсеналы, расположенные в Калининграде, сильно использовались в войне против Украины – минобороны Литвы Фото: ЕРА

По его словам, военный потенциал региона, который граничит с Польшей и Литвой, значительно снизился.

"Не нужно представлять, что Калининград остался в стороне, когда против Украины стягиваются ресурсы со всей РФ. Калининград не остался в стороне, эти ресурсы из него брали и берут", – сказал политик.

Анушаускас отметил, что в местных подразделениях значительно, от четверти до половины, сократились как личный состав, так и положенное ему вооружение.

"Я думаю, что нам не следует слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Тем более, что арсеналы, расположенные в Калининграде, сильно использовались в войне, оттуда многое взяли. Эти ракеты никак ситуацию не меняют", – добавил министр обороны.

О том, что Кремль перебазировал к западным границам три военных самолета МиГ-31, вооруженных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", стало известно 18 августа. Как сообщило в Telegram министерство обороны РФ, истребители прибыли на аэродром Чкаловск в рамках "дополнительных мер стратегического сдерживания".

В сообщении говорилось, что самолеты будут на "боевом дежурстве круглые сутки". На опубликованном видео с посадкой истребителей не видно, несут ли они ракетные заряды.